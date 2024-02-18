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Published Сегодня, 08:30

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Жители просят власти заменить потрепанные флаги на въезде в Ростов

«Рваные остатки»: жители просят заменить потрепанные флаги на въезде в Ростов

18 февраля 2024, 08:30
Фото: для иллюстрации / 1MI
Жители просят власти заменить потрепанные флаги на въезде в Ростов

Флаги на въезде в Ростов пришли в негодность

На въезде в Ростов со стороны Шолохова значительно износились флаги, сообщают в комментариях у главы администрации местные жители.

Горожане обращают внимание, что постоянные дожди, снегопады и ветра ухудшили внешнее состояние флагов на въезде в Ростов. С наступлением весны их необходимо заменить для более презентабельного вида.

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«Там уже рваные остатки болтаются»,

«Надо заменить флаги на въезде в Ростов со стороны ул. Шолохова, на стеле „Ростов-на-Дону“. Они все потрепались», — сообщают ростовчане.

Власти города просьбы ростовчан пока никак не комментировали.

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