«Рваные остатки»: жители просят заменить потрепанные флаги на въезде в Ростов

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Горожане обращают внимание, что постоянные дожди, снегопады и ветра ухудшили внешнее состояние флагов на въезде в Ростов. С наступлением весны их необходимо заменить для более презентабельного вида.
«Там уже рваные остатки болтаются»,
«Надо заменить флаги на въезде в Ростов со стороны ул. Шолохова, на стеле „Ростов-на-Дону“. Они все потрепались», — сообщают ростовчане.
Власти города просьбы ростовчан пока никак не комментировали.
Ранее в Ростове заложили первый камень для музея имени разведчика Геворка Вартаняна.