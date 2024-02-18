Снегопады и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области с 19 февраля

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В ближайшие два дня в регионе установится облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождей и снега. Правда, они будут небольшими или умеренными. Также возможны гололёдно-изморозевые явления.
Скорость ветра на севере региона увеличится до десяти метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2 — +7 градусов. Вечером будет холодать до -3 — +2 градусов.
При этом в столице области — Ростове-на-Дону — дождя и снега на предстоящей неделе, вероятно, ждать не стоит. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре и похолодании до -5 градусов.
Ранее ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы.