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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Снегопады и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области с 19 февраля

Снегопады и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области с 19 февраля

18 февраля 2024, 10:06
Фото: Pxhere.com
Снегопады и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области с 19 февраля
Умеренные осадки ожидаются во всех регионах Южного федерального округа в ближайшие дни, рассказали в ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ближайшие два дня в регионе установится облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождей и снега. Правда, они будут небольшими или умеренными. Также возможны гололёдно-изморозевые явления.

Скорость ветра на севере региона увеличится до десяти метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2 — +7 градусов. Вечером будет холодать до -3 — +2 градусов.

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При этом в столице области — Ростове-на-Дону — дождя и снега на предстоящей неделе, вероятно, ждать не стоит. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре и похолодании до -5 градусов.

Ранее ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы.

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