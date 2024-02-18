Стало известно, где дешевле купить свинину в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Ростовстат опубликовал средние цены на продукты в области, актуальные на середину февраля. Из них следует, что стоимость килограмма свинины в области составляет 358,64 рубля.
При этом самую дешевую свинину можно найти в столице региона — Ростове-на-Дону. Здесь она стоит 345,16 рубля. Чуть дороже килограмм этого мяса обойдется в Сальске — 358,45 рубля.
Дороже всего свинина стоит в Таганроге — 377,14 рубля за килограмм. В Миллерово местным жителям за килограмм свинины придется отдать 369,73 рубля.
В Шахтах и Волгодонске за тот же вес мяса попросят 366,95 рубля и 361,48 рубля соответственно.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о ценах на другие виды мяса в Ростовской области.