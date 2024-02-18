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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Средняя стоимость одного килограмма свинины в регионе составляет 358,64 рубля

Стало известно, где дешевле купить свинину в Ростовской области

18 февраля 2024, 09:36
Фото: 1MI
Средняя стоимость одного килограмма свинины в регионе составляет 358,64 рубля

Ростовстат назвал города региона с самыми низкими и высокими ценами на свинину

Средняя стоимость одного килограмма свинины в регионе составляет 358,64 рубля, рассказали в Ростовстате.

Ростовстат опубликовал средние цены на продукты в области, актуальные на середину февраля. Из них следует, что стоимость килограмма свинины в области составляет 358,64 рубля.

При этом самую дешевую свинину можно найти в столице региона — Ростове-на-Дону. Здесь она стоит 345,16 рубля. Чуть дороже килограмм этого мяса обойдется в Сальске — 358,45 рубля.

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Дороже всего свинина стоит в Таганроге — 377,14 рубля за килограмм. В Миллерово местным жителям за килограмм свинины придется отдать 369,73 рубля.

В Шахтах и Волгодонске за тот же вес мяса попросят 366,95 рубля и 361,48 рубля соответственно.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о ценах на другие виды мяса в Ростовской области.

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