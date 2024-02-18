Telegram перестал работать у части пользователей в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Проблемы в работе мессенджера появились около 14.00. У ряда пользователей Telegram не работает только с компьютера или ноутбука. У других — мессенджер не доступен в обеих версиях. Сообщения в каналах не отображаются, а отправить собственные — не получается.
Помимо ростовчан, о сбое в работе Telegram сообщили жители других регионов, например, Ставропольского края.
Что могло стать причиной неполадок, пока неизвестно. Разработчики сбой никак не комментировали.
В конце января в Ростовской области наблюдался другой сетевой сбой. Тогда все сайты с доменом RU прекратили работу в регионе на несколько часов.