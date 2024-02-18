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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел в Ростовской области

Telegram перестал работать у части пользователей в Ростовской области

18 февраля 2024, 12:22
Фото: pxhere.com
Сбой в работе мессенджера Telegram произошел в Ростовской области
Сбой в работе мессенджера Telegram произошел в Ростовской области и некоторых других регионах, приложение не работает ни с ПК, ни с мобильной версии.

Проблемы в работе мессенджера появились около 14.00. У ряда пользователей Telegram не работает только с компьютера или ноутбука. У других — мессенджер не доступен в обеих версиях. Сообщения в каналах не отображаются, а отправить собственные — не получается.

Помимо ростовчан, о сбое в работе Telegram сообщили жители других регионов, например, Ставропольского края.

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Что могло стать причиной неполадок, пока неизвестно. Разработчики сбой никак не комментировали.

В конце января в Ростовской области наблюдался другой сетевой сбой. Тогда все сайты с доменом RU прекратили работу в регионе на несколько часов.

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