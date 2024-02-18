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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Урбанист назвал самый ужасный способ вандализма в Ростове

Урбанист Зайцев рассказал, как вандалы уродуют здания Ростова-на-Дону

18 февраля 2024, 11:54
Фото: 1MI
Урбанист назвал самый ужасный способ вандализма в Ростове
Напомним, 14 февраля вандалы сломали фонари у здания правительства Ростовской области на улице Большой Садовой. Инцидент вызвал негодование среди горожан. Урбанист Артемий Зайцев рассказал RostovGazeta, кто на самом деле должен нести ответственность за вандализм.

По словам ростовского блогера-урбаниста Артемия Зайцева, под вандализм попадает осквернение зданий, порча имущества в общественных местах и на транспорте.

«Сложнее всего бороться с теми, кто раскрашивает наши дома тэгами, рекламой и расклеивает рекламные объявления. Уголовной статьи за это нет, если нельзя притянуть осквернение. С этими нарушениями должны разбираться районные административные комиссии», — замечает урбанист.

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Спикер добавляет, что по несправедливости вместо настоящих нарушителей штрафами наказывают собственников и организации ЖКХ.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади.

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