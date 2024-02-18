Урбанист Зайцев рассказал, как вандалы уродуют здания Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По словам ростовского блогера-урбаниста Артемия Зайцева, под вандализм попадает осквернение зданий, порча имущества в общественных местах и на транспорте.
«Сложнее всего бороться с теми, кто раскрашивает наши дома тэгами, рекламой и расклеивает рекламные объявления. Уголовной статьи за это нет, если нельзя притянуть осквернение. С этими нарушениями должны разбираться районные административные комиссии», — замечает урбанист.
Спикер добавляет, что по несправедливости вместо настоящих нарушителей штрафами наказывают собственников и организации ЖКХ.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади.