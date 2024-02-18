Урбанист Зайцев рассказал, как вандалы уродуют здания Ростова-на-Дону

«Сложнее всего бороться с теми, кто раскрашивает наши дома тэгами, рекламой и расклеивает рекламные объявления. Уголовной статьи за это нет, если нельзя притянуть осквернение. С этими нарушениями должны разбираться районные административные комиссии», — замечает урбанист.