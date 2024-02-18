В донской столице появится музей в честь Героя Советского Союза Геворка Вартаняна

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Участниками стали губернатор Ростовской области Василий Голубев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян, представители Законодательного собрания, руководство ФСБ, а также ветераны службы внешней разведки и молодежь.
Как отмечается, экспозиция возводимого комплекса будет включать интерактивные зоны. С их помощью жители и гости города узнают много неизвестных ранее фактов из жизни знаменитых разведчиков — супругов Вартанян.
Как подчеркнул Василий Голубев, возведение этого музейного комплекса — знаменательное событие для всего региона. По его словам, в возрасте 19 лет Геворк Андреевич уже сделал очень много для сохранения мира на земле — ему удалось предотвратить готовящееся покушение на лидеров СССР, Великобритании и США в Тегеране в 1943 году.
Голубев добавил, что ныне живущее поколение должно знать о его великом подвиге, чтобы каждый посетивший стены этого музея смог подумать о своей Родине и о человеке, который посвятил свою жизнь служению Отечеству.
По словам чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в РФ Вагаршака Арутюняна, музей позволит оценить масштаб этого человека и его подвигов, даже несмотря на то, что служба во внешней разведке не предусматривает разглашения всех сведений о его деятельности. Посол также выразил чувство радости от того, что его земляк стал героем для Ростова-на-Дону.
«Я бы хотел сказать слова русского поэта Зеленина, которого Геворк Андреевич очень любил: „Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего“. Вот мы это и делаем сейчас: закладывая камень, мы строим мост из прошлого в настоящее, которое поведет нас в будущее», — сказал Вагаршак Арутюнян.
В своей речи заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба указал, что сложно осознать, как в таком юном возрасте Геворку Андреевичу удавалось успешно решать такие сложные задачи.
Как отметил ветеран СВР РФ, генерал-майор в отставке Сергей Яковлев, решение о строительстве этого музея — дань памяти и уважения Герою Советского Союза Геворку Вартаняну. Он добавил, что о легендарном разведчике узнал еще 45 лет назад, когда по долгу службы пришлось работать со сведениями, полученными Геворком Андреевичем. В то время его очень сильно поразил уровень источников разведчика: это были представители европейского блока НАТО, сотрудники различных министерств, крупные бизнесмены.
От себя лично и от ветеранов службы внешней разведки Сергей Яковлев поблагодарил губернатора Ростовской области за решение об увековечивании памяти легендарного разведчика.