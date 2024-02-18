В донской столице появится музей в честь Героя Советского Союза Геворка Вартаняна

По словам чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в РФ Вагаршака Арутюняна, музей позволит оценить масштаб этого человека и его подвигов, даже несмотря на то, что служба во внешней разведке не предусматривает разглашения всех сведений о его деятельности. Посол также выразил чувство радости от того, что его земляк стал героем для Ростова-на-Дону.