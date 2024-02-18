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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Стало известно, как ростовчанкам попасть в убежище для жертв домашнего насилия

В кризисном центре в Ростове рассказали, куда бежать жертвам домашнего насилия

18 февраля 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, как ростовчанкам попасть в убежище для жертв домашнего насилия
На пороге кризисного центра любая нуждающаяся в помощи женщина может оказаться без документов, в халате и домашних тапочках, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала основательница единственного в Ростове центра для помощи жертвам домашнего насилия Валерия Елизарова.

По словам Елизаровой, в кризисный центр может прийти любая женщина, которая нуждается в помощи и которой больше некуда идти. При этом перед тем, как предоставить женщине место в убежище с ней поговорят и выяснят, какими ещё способами можно решить её проблему.

«Во многих случаях мы можем дистанционно помочь с документами, консультацией психолога, в конце концов, просто купить билет туда, где живут родственники», — объясняет Валерия.

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Узнать подробнее

По ее словам, чаще всего, когда девушки звонят и обращаются за помощью, они находятся в стрессе от только что пережитого эпизода домашнего насилия и не могут принять рациональное решение о том, как им дальше действовать.

«Чтобы к нам попасть, ничего не нужно: с документами помогут наши юристы, у нас есть запас одежды, мы выдаём гигиенические принадлежности, постельное белье, еду», — добавляет Валерия Елизарова.

Подробнее о том, как живут женщины в убежище от тиранов читайте в большом материале RostovGazeta.

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