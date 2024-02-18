В кризисном центре в Ростове рассказали, куда бежать жертвам домашнего насилия

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По словам Елизаровой, в кризисный центр может прийти любая женщина, которая нуждается в помощи и которой больше некуда идти. При этом перед тем, как предоставить женщине место в убежище с ней поговорят и выяснят, какими ещё способами можно решить её проблему.
«Во многих случаях мы можем дистанционно помочь с документами, консультацией психолога, в конце концов, просто купить билет туда, где живут родственники», — объясняет Валерия.
По ее словам, чаще всего, когда девушки звонят и обращаются за помощью, они находятся в стрессе от только что пережитого эпизода домашнего насилия и не могут принять рациональное решение о том, как им дальше действовать.
«Чтобы к нам попасть, ничего не нужно: с документами помогут наши юристы, у нас есть запас одежды, мы выдаём гигиенические принадлежности, постельное белье, еду», — добавляет Валерия Елизарова.
Подробнее о том, как живут женщины в убежище от тиранов читайте в большом материале RostovGazeta.