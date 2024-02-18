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В Ростовской области водитель фуры сбил на трассе двух пешеходов

В Ростовской области водитель фуры сбил на трассе двух пешеходов

18 февраля 2024, 05:51
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В результате аварии на трассе в Белокалитвенском районе Ростовской области пострадали два пешехода, сообщили в пресс-службе донского управления ГИБДД.

В сообщении сказано, что авария произошла сразу после полуночи 17 февраля на 293 км + 780 м автодороги Р-260 «Волгоград Каменск-Шахтинский — Луганск». 59-летний мужчина, ехавший за рулем тягача Volvo, врезался в легковую иномарку, остановившуюся на дороге.

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При этом водитель тягача хотел этим маневром избежать наезда на пешеходов. Однако врезавшись в легковушку фура по инерции зацепила двух человек, которые шли по дороге.

Один из пешеходов получил травмы и скончался, а второй — был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее на трассе в Ростовской области столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из водитель утратил контроль над управлением транспортным средством на заснеженной дороге.

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