В Ростовской области водитель фуры сбил на трассе двух пешеходов

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Published Сегодня, 05:51
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В сообщении сказано, что авария произошла сразу после полуночи 17 февраля на 293 км + 780 м автодороги Р-260 «Волгоград Каменск-Шахтинский — Луганск». 59-летний мужчина, ехавший за рулем тягача Volvo, врезался в легковую иномарку, остановившуюся на дороге.
При этом водитель тягача хотел этим маневром избежать наезда на пешеходов. Однако врезавшись в легковушку фура по инерции зацепила двух человек, которые шли по дороге.
Один из пешеходов получил травмы и скончался, а второй — был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее на трассе в Ростовской области столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из водитель утратил контроль над управлением транспортным средством на заснеженной дороге.