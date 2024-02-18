Трансляции телевидения и радио будут прерываться по сей Ростовской области

Так, на следующей неделе возможны кратковременные перерывы в трансляции. А с 21 февраля по 15 марта в обеденное время на пять минут может пропадать сигнал. Это касается каналов первого и второго мультиплексов, а также таких радиостанций, как «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».