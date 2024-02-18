rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

ТВ и радио будут работать с перебоями в Ростовской области в феврале и в марте

Трансляции телевидения и радио будут прерываться по сей Ростовской области

18 февраля 2024, 07:41
Фото: 1MI
ТВ и радио будут работать с перебоями в Ростовской области в феврале и в марте
На протяжении трех недель жители Ростовской области могут испытывать неудобства в связи с перебоями в работе телевидения и радио, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Так, на следующей неделе возможны кратковременные перерывы в трансляции. А с 21 февраля по 15 марта в обеденное время на пять минут может пропадать сигнал. Это касается каналов первого и второго мультиплексов, а также таких радиостанций, как «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».

Стало известно, кто не сможет посмотреть телевизор в конце января на Дону
Узнать подробнее

Все это связано с солнечной интерференцией, говорится в сообщении. Происходит искажение принимаемого со спутника сигнала в результате интерференции с излучением Солнца.

Напомним, с 18 феврале в Ростов вновь вернется тепло. В воскресенье и в начале следующей неделе в городе потеплеет до +1 градуса. А к субботе столбики термометров и вовсе могут подняться до отметки в +9 градусов.

Читайте также:
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраляЧасть жителей Ростовской области оставят без телевидения с 15 январяЧетырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в феврале
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Радио#ТВ и радио#Телевидение в Ростовской области#Телевидение в Ростове#Нет телевизионного сигнала#Перебои в работе ТВ в Ростовской области#Проблемы с радио#Проблемы с ТВ#Проблемы с телевизоров#Не работает радио#Телевизор#ТВ#Телевидение
Подпишитесь
Реставрацию здания цирка в Ростове оценили в 2 миллиарда рублей
Сегодня, 08:46
Ростовчане массово побежали к психологам в 2023 году
Сегодня, 08:28
Аренда квартир подорожала в Ростове на 78%
Сегодня, 07:24
Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в феврале
Сегодня, 06:31
«Рваные остатки»: жители просят заменить потрепанные флаги на въезде в Ростов
Сегодня, 08:30