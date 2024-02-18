Трансляции телевидения и радио будут прерываться по сей Ростовской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Так, на следующей неделе возможны кратковременные перерывы в трансляции. А с 21 февраля по 15 марта в обеденное время на пять минут может пропадать сигнал. Это касается каналов первого и второго мультиплексов, а также таких радиостанций, как «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».
Все это связано с солнечной интерференцией, говорится в сообщении. Происходит искажение принимаемого со спутника сигнала в результате интерференции с излучением Солнца.
Напомним, с 18 феврале в Ростов вновь вернется тепло. В воскресенье и в начале следующей неделе в городе потеплеет до +1 градуса. А к субботе столбики термометров и вовсе могут подняться до отметки в +9 градусов.