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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Побочные эффекты от приема лекарств стали причиной плохого зрения у ростовчанки

Жительница Ростова едва не ослепла из-за приема антидепрессантов

18 февраля 2024, 14:07
Фото: pxhere.com
Побочные эффекты от приема лекарств стали причиной плохого зрения у ростовчанки
Побочные эффекты от приема лекарств стали причиной плохого зрения у ростовчанки, рассказали в региональном Минздраве.

Изначально пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазных яблоках, сложности с фокусировкой взгляда и мушки перед обоими глазами. Врач в ходе исследования выявил у ростовчанки серьезные проблемы — центральную скотому и выпадение в верхней половине поля зрения.

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Пациентка рассказала ему, что пьет по назначению другого специалиста антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы. Офтальмолог обратил внимание, что эти медикаменты имеют ряд побочных эффектов. Например, нечеткость зрения, диплопия, мидриаз, раздражения глаз.

Ростовчанке рекомендовали повторно пройти обследование зрения, но сделать это с утра — до того, как она будет принимать назначенные лекарства. Выяснилось, что в таком случае показатели оказались в пределах нормы.

«Не забывайте рассказывать врачу о принимаемых в настоящее время препаратах!» — предостерегли в Минздраве.

Ранее в Ростове врачи спасли 14-летнюю школьницу, выпавшую с 16-го этажа. После сложнейшей операции медики заверяют, что девушка сможет ходить.

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