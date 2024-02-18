Жительница Ростова едва не ослепла из-за приема антидепрессантов

Изначально пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазных яблоках, сложности с фокусировкой взгляда и мушки перед обоими глазами. Врач в ходе исследования выявил у ростовчанки серьезные проблемы — центральную скотому и выпадение в верхней половине поля зрения.