Жительница Ростова едва не ослепла из-за приема антидепрессантов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Изначально пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазных яблоках, сложности с фокусировкой взгляда и мушки перед обоими глазами. Врач в ходе исследования выявил у ростовчанки серьезные проблемы — центральную скотому и выпадение в верхней половине поля зрения.
Пациентка рассказала ему, что пьет по назначению другого специалиста антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы. Офтальмолог обратил внимание, что эти медикаменты имеют ряд побочных эффектов. Например, нечеткость зрения, диплопия, мидриаз, раздражения глаз.
Ростовчанке рекомендовали повторно пройти обследование зрения, но сделать это с утра — до того, как она будет принимать назначенные лекарства. Выяснилось, что в таком случае показатели оказались в пределах нормы.
«Не забывайте рассказывать врачу о принимаемых в настоящее время препаратах!» — предостерегли в Минздраве.
Ранее в Ростове врачи спасли 14-летнюю школьницу, выпавшую с 16-го этажа. После сложнейшей операции медики заверяют, что девушка сможет ходить.