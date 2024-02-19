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Published Сегодня, 17:11

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В Ростове часть балкона обрушилась со здания по адресу Большая Садовая, 50

Балкон рухнул на тротуар на Большой Садовой в Ростове

19 февраля 2024, 17:11
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове часть балкона обрушилась со здания по адресу Большая Садовая, 50
В Ростове часть балкона обрушилась со здания по адресу Большая Садовая, 50, сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta.

Кусок балкона рухнул на тротуар, чудом никого не задев. Здание на Садовой, 50 расположено в прямой близости к парку имени Горького.

Балкон обвалился со здания по адресу Большая Садовая, 50
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Ограждающая полоса появилась вдоль здания несколько месяцев назад. Вероятно, уже тогда с балкона и фасада дома стали сыпаться элементы и составные части.

Здание было построено еще в прошлом веке, однако выглядело запущенным и аварийным. Внутри него находятся несколько магазинов и офисы.

Ранее сообщалось, что Прокуратура Ростова-на-Дону требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения.

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