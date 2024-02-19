Балкон рухнул на тротуар на Большой Садовой в Ростове

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Кусок балкона рухнул на тротуар, чудом никого не задев. Здание на Садовой, 50 расположено в прямой близости к парку имени Горького.
Ограждающая полоса появилась вдоль здания несколько месяцев назад. Вероятно, уже тогда с балкона и фасада дома стали сыпаться элементы и составные части.
Здание было построено еще в прошлом веке, однако выглядело запущенным и аварийным. Внутри него находятся несколько магазинов и офисы.
Ранее сообщалось, что Прокуратура Ростова-на-Дону требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения.