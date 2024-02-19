«Что за бред»: отзывы о новом сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

«Честно говоря, такие длинные сериалы уже непривычны, но если история интересная, то это только плюс, ведь никому не хочется расставаться с полюбившимися героями. Вон, „Кадетство“ включало в себя более 150 серий, и ведь смотрели же. Однако, к сожалению, в случае с данным сериалом пока у меня не возникло желания осилить все шесть десятков серий. И хотя я уверена, что кому-то он вполне зайдет, лично со мной такого не случилось», — сказано в рецензии.