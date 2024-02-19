«Что за бред»: отзывы о новом сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Саша Гордеева, отличница, мечтавшая стать ландшафтным дизайнером, не смогла закончить университет из-за таинственной отмены ее именной стипендии. Решив отомстить за это, она захотела навредить молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому, владельцу компании, лишившей ее стипендии. Однако их встреча принесла неожиданный поворот событий: Саша получила предложение не только продолжить обучение, но и занять место в компании Сергея, при условии, что в течение двух месяцев она будет притворяться его девушкой, помогая ему вернуть бывшую пассию.
Стоит добавить, что это адаптация турецкого сериала.
Сериал был представлен в онлайн-кинотеатрах 12 февраля 2024 года и снят в России. Новые эпизоды будут доступны еженедельно с понедельника по четверг.
Всего в сериале запланировано 60 серий.
Главные роли в сериале исполнили:
Режиссерами выступили Всеволод Аравин и Каролина Кубринская.
В сервисе «Отзовик» о сериале есть, как положительные так и отрицательные рецензии. Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.
«Что вообще за бред придумали. Пересняли турецкий сериала „Постучись в мою дверь“.
Положительного ничего не могу сказать, от слова совсем. Я буквально неделю назад закончила смотреть турецкий, и при просмотре русской версии волосы дыбом. Даже текст не удосужились поменять. Все будто под корявую копирку», — пишет зритель.
Она добавила, что актеры играют отвратительно и совсем не убедительно. По ее словам, подбор актерского состава тоже очень плох.
«Мне было интересно смотреть, жаль, что в первом сезоне 60 серий, на мой взгляд можно было бы и поменьше. Показывая по несколько серии в неделю, растянется аж на 25 недель — это очень долго. Сериал простой, легкий в просмотре», — говорится в положительном отзыве.
Один из зрителей заявил, что актерский состав великолепен, каждый отлично справляется со своей ролью. Локации яркие и запоминающиеся, а музыкальное сопровождение добавляет атмосферности сериалу.
«Но очень много глупых и неправдоподобных моментов. Элитный ЖК, в котором живет Саша с тетей, нехарактерное обращение „тетя“, недешевый автомобиль „бедной“ девушки. От всего этого веет откровенной фальшью. Если честно, терпеть не могу ремейки. Это когда ума не хватает придумать что-то свое берут чужое и переделывают.
К просмотру рекомендую поклонникам оригинального турецкого сериала, чтобы посмотреть и сделать выводы», — говорится в оставшейся части отзыва.
Одна из пользовательниц написала, что не смогла найти для себя харизматичных персонажей. По ее словам, диалоги не интересные, а шутки плоские.
«Игра актеров мне не понравилась от слова совсем. Интрига есть, но она на поверхности и смотреть откровенно скучно и не интересно. Тот случай, на мой взгляд, когда за красивой картинкой пустота. Операторская работа очень слабая. С динамикой все плохо, ну прямо растянуто все и и даже паузы огромные, как дырки от бублика. Мне не зашел от слова совсем», — уточнила она.
Кроме того, отзывы пользователи писали и в сервисе Irecommend.
«В нашем сериале 60 серий по 45 минут. Не смотрела оригинал, но актеры, играющие главные роли в обоих фильмах похожи. Музыкальное оформление легкое и ненавязчивое, похожее на турецкое», — пишет автор.
«Такие сюжеты мне всегда нравятся. Возможно, потому что они напоминают мне мои отношения. Это классно, когда притягивается лед и пламя. Еще мне нравится, когда бывшие враги неожиданно начинают уважать друг друга со временем. Это меня и подкупило в сериале», — говорится в отзывах.
«Честно говоря, такие длинные сериалы уже непривычны, но если история интересная, то это только плюс, ведь никому не хочется расставаться с полюбившимися героями. Вон, „Кадетство“ включало в себя более 150 серий, и ведь смотрели же. Однако, к сожалению, в случае с данным сериалом пока у меня не возникло желания осилить все шесть десятков серий. И хотя я уверена, что кому-то он вполне зайдет, лично со мной такого не случилось», — сказано в рецензии.
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