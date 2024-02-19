rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

«Что за бред»: негативные отзывы оставляют о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

«Что за бред»: отзывы о новом сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

19 февраля 2024, 15:21
Фото: rawpixel/freepik.com
«Что за бред»: негативные отзывы оставляют о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»
На экраны вышел российский сериал «Постучись в мою дверь в Москве», о котором зрители активно оставляют отзывы. Какое мнение у них сложилось, в материале RostovGazeta.

Сюжет сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Саша Гордеева, отличница, мечтавшая стать ландшафтным дизайнером, не смогла закончить университет из-за таинственной отмены ее именной стипендии. Решив отомстить за это, она захотела навредить молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому, владельцу компании, лишившей ее стипендии. Однако их встреча принесла неожиданный поворот событий: Саша получила предложение не только продолжить обучение, но и занять место в компании Сергея, при условии, что в течение двух месяцев она будет притворяться его девушкой, помогая ему вернуть бывшую пассию.

Стоит добавить, что это адаптация турецкого сериала.

Стоит добавить, что это адаптация турецкого сериала.Стоит добавить, что это адаптация турецкого сериала.
Стоит добавить, что это адаптация турецкого сериала.
Фото: Добросовестное использование / wikimedia.org

«Постучись в мою дверь в Москве» дата выхода

Сериал был представлен в онлайн-кинотеатрах 12 февраля 2024 года и снят в России. Новые эпизоды будут доступны еженедельно с понедельника по четверг.

Всего в сериале запланировано 60 серий.

Актеры в сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

Главные роли в сериале исполнили:

  1. Никита Волков;
  2. Лиана Гриба;
  3. Александра Тулинова;
  4. Екатерина Шумакова;
  5. Юлия Серина.

Режиссерами выступили Всеволод Аравин и Каролина Кубринская.

Отзывы о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

В сервисе «Отзовик» о сериале есть, как положительные так и отрицательные рецензии. Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.

«Что вообще за бред придумали. Пересняли турецкий сериала „Постучись в мою дверь“.
Положительного ничего не могу сказать, от слова совсем. Я буквально неделю назад закончила смотреть турецкий, и при просмотре русской версии волосы дыбом. Даже текст не удосужились поменять. Все будто под корявую копирку», — пишет зритель.

Она добавила, что актеры играют отвратительно и совсем не убедительно. По ее словам, подбор актерского состава тоже очень плох.

«Мне было интересно смотреть, жаль, что в первом сезоне 60 серий, на мой взгляд можно было бы и поменьше. Показывая по несколько серии в неделю, растянется аж на 25 недель — это очень долго. Сериал простой, легкий в просмотре», — говорится в положительном отзыве.

Отзывы о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»Отзывы о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»
Отзывы о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»
Фото: сайт «Отзовик»

Один из зрителей заявил, что актерский состав великолепен, каждый отлично справляется со своей ролью. Локации яркие и запоминающиеся, а музыкальное сопровождение добавляет атмосферности сериалу.

«Но очень много глупых и неправдоподобных моментов. Элитный ЖК, в котором живет Саша с тетей, нехарактерное обращение „тетя“, недешевый автомобиль „бедной“ девушки. От всего этого веет откровенной фальшью. Если честно, терпеть не могу ремейки. Это когда ума не хватает придумать что-то свое берут чужое и переделывают.
К просмотру рекомендую поклонникам оригинального турецкого сериала, чтобы посмотреть и сделать выводы», — говорится в оставшейся части отзыва.

Одна из пользовательниц написала, что не смогла найти для себя харизматичных персонажей. По ее словам, диалоги не интересные, а шутки плоские.

«Игра актеров мне не понравилась от слова совсем. Интрига есть, но она на поверхности и смотреть откровенно скучно и не интересно. Тот случай, на мой взгляд, когда за красивой картинкой пустота. Операторская работа очень слабая. С динамикой все плохо, ну прямо растянуто все и и даже паузы огромные, как дырки от бублика. Мне не зашел от слова совсем», — уточнила она.

Стоит ли смотреть сериал «Постучись в мою дверь в Москве»

Кроме того, отзывы пользователи писали и в сервисе Irecommend.

«В нашем сериале 60 серий по 45 минут. Не смотрела оригинал, но актеры, играющие главные роли в обоих фильмах похожи. Музыкальное оформление легкое и ненавязчивое, похожее на турецкое», — пишет автор.

«Такие сюжеты мне всегда нравятся. Возможно, потому что они напоминают мне мои отношения. Это классно, когда притягивается лед и пламя. Еще мне нравится, когда бывшие враги неожиданно начинают уважать друг друга со временем. Это меня и подкупило в сериале», — говорится в отзывах.

«Такие сюжеты мне всегда нравятся. Возможно, потому что они напоминают мне мои отношения. Это классно, когда притягивается лед и пламя. Еще мне нравится, когда бывшие враги неожиданно начинают уважать друг друга со временем. Это меня и подкупило в сериале», — говорится в отзывах.«Такие сюжеты мне всегда нравятся. Возможно, потому что они напоминают мне мои отношения. Это классно, когда притягивается лед и пламя. Еще мне нравится, когда бывшие враги неожиданно начинают уважать друг друга со временем. Это меня и подкупило в сериале», — говорится в отзывах.
«Такие сюжеты мне всегда нравятся. Возможно, потому что они напоминают мне мои отношения. Это классно, когда притягивается лед и пламя. Еще мне нравится, когда бывшие враги неожиданно начинают уважать друг друга со временем. Это меня и подкупило в сериале», — говорится в отзывах.
Фото: Изображение Midjourney

«Честно говоря, такие длинные сериалы уже непривычны, но если история интересная, то это только плюс, ведь никому не хочется расставаться с полюбившимися героями. Вон, „Кадетство“ включало в себя более 150 серий, и ведь смотрели же. Однако, к сожалению, в случае с данным сериалом пока у меня не возникло желания осилить все шесть десятков серий. И хотя я уверена, что кому-то он вполне зайдет, лично со мной такого не случилось», — сказано в рецензии.

Ранее ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита».

Читайте также:
В Ростове массово распродают костюмы, как у героев сериала «Слово пацана»Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в РостовеРостовский писатель Корецкий заступился за скандальный сериал «Слово пацана»
#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»
Сегодня, 11:35
В Ростове на 6 лет осудили судью Захарчевского, по вине которого погиб велосипедист
Сегодня, 11:36
Долг в 8 млрд рублей повесили на основателя новочеркасского завода стеклотары
Сегодня, 11:34
Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей
Сегодня, 10:52
Диверсию на железной дороге предотвратили в Ростове-на-Дону в ночь на 19 февраля
Сегодня, 09:39
«Не учит жить, но помогает материально» — скорая финансовая помощь перед праздниками
Сегодня, 05:00