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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Депутат рассказала, чего ждут ростовчане от программы «Мужское/Женское»

Депутат рассказала, чего ждут ростовчане от программы «Мужское/Женское»

19 февраля 2024, 10:26
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат рассказала, чего ждут ростовчане от программы «Мужское/Женское»

Жители аварийных домов в Ростове пришли на программу «Мужское/Женское»

Журналисты федеральной программы «Мужское/Женское» когда узнали, что в Ростове существует порядка 200 аварийных домов, в срочном порядке приехали в донскую столицу, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Депутат рассказывает, что причиной первого обращения к федеральным журналистам передачи «Мужское/Женское» стала ситуация с домом на Кривошлыковском в Ростове. Однако тогда в приоритете были другие вопросы. Поэтому программа о проблемах «кривошлыковцев» вышла с большим опозданием.

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«В этот раз, как только ко мне обратились жители дома на Нариманова, я прервала свою поездку в Волгодонск и обратилась в редакцию Первого канала с просьбой помочь нам. Эта ситуация — катастрофическая. Дом был не просто аварийный или брошенный, а он попросту обвалился», — отмечает Наталья Оськина.

«Эта ситуация — катастрофическая. Дом был не просто аварийный или брошенный, а он попросту обвалился», — отмечает Наталья Оськина.«Эта ситуация — катастрофическая. Дом был не просто аварийный или брошенный, а он попросту обвалился», — отмечает Наталья Оськина.
«Эта ситуация — катастрофическая. Дом был не просто аварийный или брошенный, а он попросту обвалился», — отмечает Наталья Оськина.
Фото: rostovgazeta.ru
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По словам собеседницы, в съемках программы приняли участие и жители домов на Нансена 110, Ларина 6/1. Были озвучены и другие дома с похожими проблемами на Текучева 127, Портовой 80/2, Шаумяна 48, Лермонтовская 83, Башкирский 4/4, Нагибина 53/2 и многие другие.

«Такого количества аварийных домов, как в Ростове, нет нигде ни по области, ни в других регионах. У нас при строительстве жилья процент передачи квартир в муниципальную собственность составляет лишь 5%. Этого крайне мало», — делится мнением Наталья Оськина.

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Собеседница уверена, что освещение проблем с аварийными домами в Ростове на федеральном уровне поможет услышать о проблемах людей.Собеседница уверена, что освещение проблем с аварийными домами в Ростове на федеральном уровне поможет услышать о проблемах людей.
Собеседница уверена, что освещение проблем с аварийными домами в Ростове на федеральном уровне поможет услышать о проблемах людей.
Фото: rostovgazeta.ru

Собеседница уверена, что освещение проблем с аварийными домами в Ростове на федеральном уровне поможет услышать о проблемах людей.

«Жители дома на Нариманова надеются, что им пересчитают выкупную стоимость квартир, согласно законодательству. И что халатность людей, которые довели их дом до такого состояния, не уйдет от правосудия», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, как трещат стены по ночам в разрушающемся доме на Сеченова, 12 в Ростове.

Ситуация в доме на Сеченова, 12 в Ростове
Видео: читатели / rostovgazeta.ru
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