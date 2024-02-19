Депутат рассказала, чего ждут ростовчане от программы «Мужское/Женское»

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Депутат рассказывает, что причиной первого обращения к федеральным журналистам передачи «Мужское/Женское» стала ситуация с домом на Кривошлыковском в Ростове. Однако тогда в приоритете были другие вопросы. Поэтому программа о проблемах «кривошлыковцев» вышла с большим опозданием.
«В этот раз, как только ко мне обратились жители дома на Нариманова, я прервала свою поездку в Волгодонск и обратилась в редакцию Первого канала с просьбой помочь нам. Эта ситуация — катастрофическая. Дом был не просто аварийный или брошенный, а он попросту обвалился», — отмечает Наталья Оськина.
По словам собеседницы, в съемках программы приняли участие и жители домов на Нансена 110, Ларина 6/1. Были озвучены и другие дома с похожими проблемами на Текучева 127, Портовой 80/2, Шаумяна 48, Лермонтовская 83, Башкирский 4/4, Нагибина 53/2 и многие другие.
«Такого количества аварийных домов, как в Ростове, нет нигде ни по области, ни в других регионах. У нас при строительстве жилья процент передачи квартир в муниципальную собственность составляет лишь 5%. Этого крайне мало», — делится мнением Наталья Оськина.
Собеседница уверена, что освещение проблем с аварийными домами в Ростове на федеральном уровне поможет услышать о проблемах людей.
«Жители дома на Нариманова надеются, что им пересчитают выкупную стоимость квартир, согласно законодательству. И что халатность людей, которые довели их дом до такого состояния, не уйдет от правосудия», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как трещат стены по ночам в разрушающемся доме на Сеченова, 12 в Ростове.