Депутат рассказала, чего ждут ростовчане от программы «Мужское/Женское»

«В этот раз, как только ко мне обратились жители дома на Нариманова, я прервала свою поездку в Волгодонск и обратилась в редакцию Первого канала с просьбой помочь нам. Эта ситуация — катастрофическая. Дом был не просто аварийный или брошенный, а он попросту обвалился», — отмечает Наталья Оськина.