Десять дней разыскивают третьекурсницу из Ростова в Дагестане

Родные Анны утверждают, что версия о том, что девушка совершила что-то с собой, исключена. У нее не было депрессии, ее все любили, и у нее было много друзей. Пока есть только факт исчезновения и то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».