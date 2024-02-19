Десять дней разыскивают третьекурсницу из Ростова в Дагестане

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Девушка участвовала в соревнованиях по тайскому боксу. После поражения на соревнованиях, Анна поговорила с тренером и своим младшим братом, который тоже занимается спортом, и вышла из Дворца спорта имени Алиева. Она сказала, что хочет пройтись по улице, но с 6 вечера 10 февраля о ней нет никаких новостей.
На следующий день родители девушки приехали в Дагестан. Также приехали другие родственники. Последняя запись, на которой можно увидеть Анну, была сделана на территории ведомственного санатория. Она сидела на пирсе около 40 минут. Одна из местных жительниц сообщила полиции, что видела, как девушка, предположительно Анна, прыгнула в воду.
Сегодня, 19 февраля, эту женщину уже опросили, но она путает свои показания, так как ей 73 года. Предоставляемые ею сведения нельзя считать достоверными, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Спасатели, которые из-за плохой погоды только сегодня сделали перерыв в поисках, также не нашли Анну в Каспийском море.
Родные Анны утверждают, что версия о том, что девушка совершила что-то с собой, исключена. У нее не было депрессии, ее все любили, и у нее было много друзей. Пока есть только факт исчезновения и то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время Анну ищут как на суше, так и в воде. Поиск не ограничивается только территорией Дагестана. Исследуются маршруты до приграничных регионов, но пока нет никаких следов.
Близкие Анны сообщают, что глава Дагестана Сергей Меликов лично контролирует поиск студентки.