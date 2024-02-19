Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По информации издания, концерт состоялся 18 февраля в честь 35-летия группы. Первоначально его хотели провести на Кроп Арене, однако из-за ее закрытия пришлось перенести в клуб «Мед».
«В клубе намного меньше места, люди не могли зайти, на входе началась драка. Посетители требовали вернуть деньги за билеты, но организаторы не вышли и не объяснили ситуацию», — пишет издание.
Отмечается, что сам клуб снял с себя ответственность. Есть ли пострадавшие, в сообщении не раскрывается.
Добавим, что официальной информации о конфликте не поступало, она уточняется.
Ранее пьяный рецидивист из Ростовской области до смерти забил знакомого руками.