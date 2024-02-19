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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»

Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»

19 февраля 2024, 11:35
Фото: wikimedia,.org
Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»
В Ростове-на-Дону на концерте Глеба Самойлова, который выступил в честь юбилея «Агаты Кристи», произошла драка, пишет в Telegram 1Rnd.

По информации издания, концерт состоялся 18 февраля в честь 35-летия группы. Первоначально его хотели провести на Кроп Арене, однако из-за ее закрытия пришлось перенести в клуб «Мед».

«В клубе намного меньше места, люди не могли зайти, на входе началась драка. Посетители требовали вернуть деньги за билеты, но организаторы не вышли и не объяснили ситуацию», — пишет издание.

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Отмечается, что сам клуб снял с себя ответственность. Есть ли пострадавшие, в сообщении не раскрывается.

Добавим, что официальной информации о конфликте не поступало, она уточняется.

Ранее пьяный рецидивист из Ростовской области до смерти забил знакомого руками.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Драка#Концерт#Ростов#Самойлов#Агата Кристи
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