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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

«Думала крышу снесет»: звук взрыва снова услышали жители Ростовской области

«Думала крышу снесет»: звук взрыва снова услышали жители Ростовской области

19 февраля 2024, 08:17
Фото: 1MI
«Думала крышу снесет»: звук взрыва снова услышали жители Ростовской области

Звук взрыва снова услышали жители Ростовской области

В Ростовской области в понедельник, 19 февраля, два раза был слышен звук, напоминающий взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

Жители нескольких городов рассказали о грохоте в небе, в том числе в Батайске и Ростове. За несколько минут они успели оставить десятки комментариев в соцсетях на эту тему.

«Да что ж такое то, я думала крышу снесет в доме», — заявила одна из ростовчанок.

«Ага, аж стекла на набережной задрожали», — говорится в комментариях.

Жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрыва
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«Я думала, что голубь в окно врезался», — сообщают горожане.

«Я думала, окна вылетят», — пишут местные жители. Некоторые предположили, что на сверхзвук перешел самолет, другие считают, что это работала система ПВО.

Добавим, что пока никакой официальной информации о ситуации не поступало.

Ранее глава Ростовской области Голубев рассказал, что сбила система ПВО 16 февраля

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Взрыв#Соцсети#Происшествия
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