«Думала крышу снесет»: звук взрыва снова услышали жители Ростовской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Жители нескольких городов рассказали о грохоте в небе, в том числе в Батайске и Ростове. За несколько минут они успели оставить десятки комментариев в соцсетях на эту тему.
«Да что ж такое то, я думала крышу снесет в доме», — заявила одна из ростовчанок.
«Ага, аж стекла на набережной задрожали», — говорится в комментариях.
«Я думала, что голубь в окно врезался», — сообщают горожане.
«Я думала, окна вылетят», — пишут местные жители. Некоторые предположили, что на сверхзвук перешел самолет, другие считают, что это работала система ПВО.
Добавим, что пока никакой официальной информации о ситуации не поступало.
Ранее глава Ростовской области Голубев рассказал, что сбила система ПВО 16 февраля