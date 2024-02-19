Два громких звука переполошили жителей Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По словам ростовчан, в первой половине дня произошли «один-два хлопка», которые вызвали дребезжание стекол. Также в Батайске и Таганроге зафиксировано «глухое громыхание», пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Природа этих звуков остается неизвестной. По информации пресс-центра донского правительства, не было зафиксировано происшествий во время или после этих звуков. Военные также не использовали систему противовоздушной обороны в указанный период.