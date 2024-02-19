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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Два громких звука переполошили жителей Ростова-на-Дону

19 февраля 2024, 12:09
В течение дня 19 февраля жители разных районов Ростова-на-Дону услышали громкие звуки. Событие активно обсуждают в социальных сетях и телеграм-каналах.

По словам ростовчан, в первой половине дня произошли «один-два хлопка», которые вызвали дребезжание стекол. Также в Батайске и Таганроге зафиксировано «глухое громыхание», пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Природа этих звуков остается неизвестной. По информации пресс-центра донского правительства, не было зафиксировано происшествий во время или после этих звуков. Военные также не использовали систему противовоздушной обороны в указанный период.

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