Экономист Миронова объяснила, кому выгодно в Ростове продавать яйца поштучно

«Обычно, если товар продается поштучно, то он выходит дороже, чем столько же единиц, которые продаются совместно в упаковке. В данном случае, и судя по данным Ростовстата мы видим, что продавцы даже не пытаются нажиться на покупателях. Просто по каким-то причинам им такой способ продажи показался более удобным. Возможно, потому что яйца турецкие и так они дают возможность потребителям попробовать сначала несколько штук», — предполагает эксперт.