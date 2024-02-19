Экономист Миронова объяснила, кому выгодно в Ростове продавать яйца поштучно

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Экономист отметила, что в поштучной продаже яиц нет ничего незаконного. «Это, скорее, непривычно для современных покупателей в больших магазинах. На рынках и в малых торговых точках поштучная продажа яиц — обычное дело», — поясняет Анастасия Миронова.
Экономист добавляет, что при таком способе продажи, производители и продавцы могут экономить на упаковке товара.
«Обычно, если товар продается поштучно, то он выходит дороже, чем столько же единиц, которые продаются совместно в упаковке. В данном случае, и судя по данным Ростовстата мы видим, что продавцы даже не пытаются нажиться на покупателях. Просто по каким-то причинам им такой способ продажи показался более удобным. Возможно, потому что яйца турецкие и так они дают возможность потребителям попробовать сначала несколько штук», — предполагает эксперт.
Напомним, что, по данным Ростовстата на 12 февраля 2024 года, средняя стоимость десятка куриных яиц в Ростове-на -Дону составила 128,8 рубля.
Ранее RostovGazeta писала о том, что предприятиям в Ростовской области помогут массово производить яйца.