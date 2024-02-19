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Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Экономист объяснил, почему в Ростове начали поштучно продавать яйца

Экономист Миронова объяснила, кому выгодно в Ростове продавать яйца поштучно

19 февраля 2024, 15:11
Фото: rostovgazeta.ru
Экономист объяснил, почему в Ростове начали поштучно продавать яйца
Напомним, на днях наш корреспондент обнаружил в одном из ростовских супермаркетов яйца из Турции стоимостью по 11,99 рублей за штуку. Экономист Анастасия Миронова объяснила RostovGazeta, почему ритейлер пошел на поштучную продажу яиц.

Экономист отметила, что в поштучной продаже яиц нет ничего незаконного. «Это, скорее, непривычно для современных покупателей в больших магазинах. На рынках и в малых торговых точках поштучная продажа яиц — обычное дело», — поясняет Анастасия Миронова.

Экономист добавляет, что при таком способе продажи, производители и продавцы могут экономить на упаковке товара.

В магазинах Ростова начали поштучно продавать куриные яйца
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«Обычно, если товар продается поштучно, то он выходит дороже, чем столько же единиц, которые продаются совместно в упаковке. В данном случае, и судя по данным Ростовстата мы видим, что продавцы даже не пытаются нажиться на покупателях. Просто по каким-то причинам им такой способ продажи показался более удобным. Возможно, потому что яйца турецкие и так они дают возможность потребителям попробовать сначала несколько штук», — предполагает эксперт.

Напомним, что, по данным Ростовстата на 12 февраля 2024 года, средняя стоимость десятка куриных яиц в Ростове-на -Дону составила 128,8 рубля.

Ранее RostovGazeta писала о том, что предприятиям в Ростовской области помогут массово производить яйца.

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#Общество#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону
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