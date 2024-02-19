ИИ может помочь подготовиться к ЕГЭ без репетитора

Единый государственный экзамен требует существенных усилий как со стороны школьников, так и со стороны их родителей. Последним приходится или самим заниматься с детьми, или нанимать репетитора. Эксперты считают, что в подготовке к ЕГЭ могут быть полезны нейросети.

Искусственный интеллект занимает всё больше места в нашей жизни. Школьникам вполне по силам повышать уровень знаний при помощи нейросетей, например ChatGPT, считает newia.ru. Вот несколько направлений, где ChatGPT может быть полезен для учеников. Конспектирование Искусственный интеллект способен сократить объемные учебники, предоставляя краткую информацию, которую легче запомнить. Разбор текстов ChatGPT позволяет изучать грамматику не только русского, но и других языков. При этом он способен доступно объяснять даже самые сложные правила. Математический тренажер Нейросеть не только может генерировать задачи, но и разбирать их поэтапно, предоставляя понятные объяснения каждого шага. От сложного к простому ChatGPT может простым языком изложить сложные темы, не только гуманитарные, но и естественно-научные предметы. Проверка знаний Искусственный интеллект может проводить настоящие экзамены, составляя тестовые билеты или задания на основе изученного материала.