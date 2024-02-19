ИИ может помочь подготовиться к ЕГЭ без репетитора

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Искусственный интеллект занимает всё больше места в нашей жизни. Школьникам вполне по силам повышать уровень знаний при помощи нейросетей, например ChatGPT, считает newia.ru.
Вот несколько направлений, где ChatGPT может быть полезен для учеников.
Искусственный интеллект способен сократить объемные учебники, предоставляя краткую информацию, которую легче запомнить.
ChatGPT позволяет изучать грамматику не только русского, но и других языков. При этом он способен доступно объяснять даже самые сложные правила.
Нейросеть не только может генерировать задачи, но и разбирать их поэтапно, предоставляя понятные объяснения каждого шага.
ChatGPT может простым языком изложить сложные темы, не только гуманитарные, но и естественно-научные предметы.
Искусственный интеллект может проводить настоящие экзамены, составляя тестовые билеты или задания на основе изученного материала.