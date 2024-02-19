Испугавший 19 февраля жителей Ростова звук взрыва попал на видео

Жители города сообщают, что слышали по меньшей мере два мощных хлопка. О них сообщают и проживающие в Левенцовской микрорайоне, и в центре, и на Сельмаше. Слышали звуки взрывов и жители Батайска, Койсуга, а также Таганрога. Люди сообщают, что хлопок был такой силы, что на ЗЖМ чуть не повылетали стекла в домах и сработала сигнализация на автомобилях.