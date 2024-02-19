Испугавший 19 февраля жителей Ростова звук взрыва попал на видео

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:42
Жители города сообщают, что слышали по меньшей мере два мощных хлопка. О них сообщают и проживающие в Левенцовской микрорайоне, и в центре, и на Сельмаше. Слышали звуки взрывов и жители Батайска, Койсуга, а также Таганрога. Люди сообщают, что хлопок был такой силы, что на ЗЖМ чуть не повылетали стекла в домах и сработала сигнализация на автомобилях.
Грохот попал на видео с камер видеонаблюдения. На ней слышны два раската в небе, видео снято в частном секторе. Звук напугал местных животных, спровоцировал собачий лай и спугнул ворон.
Позднее пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова прокомментировала инцидент, заявив, что никаких происшествий на территории региона не зафиксировано, и система ПВО в этот день не срабатывала.