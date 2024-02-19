«Не учит жить, но помогает материально» — скорая финансовая помощь перед праздниками

Эта история приключилась со мной несколько лет назад, когда я потерял работу и был вынужден подрабатывать райтером одновременно в нескольких изданиях. В один прекрасный день мне предложили удаленное сотрудничество с одним солидным московским изданием, пообещав неплохую зарплату. Я сразу согласился. Но на второй день испытательного срока у меня перестал включаться ноутбук. Что делать? Редакции, с которыми я сотрудничал, отдадут деньги только через две недели. Кредитной карты у меня нет. А чтобы закрепиться на новом месте необходимо сдавать по шесть текстов в день на протяжении месяца.