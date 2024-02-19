«Не учит жить, но помогает материально» — скорая финансовая помощь перед праздниками

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«Не учите меня жить, лучше помогите материально». Эта известная фраза из одного популярного кинофильма актуальна для многих. Особенно остро вопрос с финансами встает в период подготовки к праздникам 23 февраля и 8 марта. Где взять деньги, если нужно купить подарки маме, папе, сестре, брату, сотрудницам на работе и друзьям, а зарплаты на все не хватает? И, тем более, что делать, если зарплаты временно вообще нет?
Необычный способ получения средств — это обращение в ломбард. Не спешите закрывать статью. Потому что современный ломбард вас точно удивит. Современные игроки задают тон развития все отрасли: можно заказать онлайн-оценку и узнать стоимость своих вещей, в один клик оплатить проценты и, что самое главное, все по-честному. Ломбард за свой счет застрахует имущество, оно будет лежать в целости и сохранности в специально оборудованном помещении или сейфе под пломбой, вы заранее будете осведомлены обо всех платежах, и даже после истечения срока займа у вас будет льготный месяц, чтобы выкупить назад свое имущество.
Конечно, такие условия могут себе позволить лишь крупные игроки. Например, «Донской Ломбард».
Эта история приключилась со мной несколько лет назад, когда я потерял работу и был вынужден подрабатывать райтером одновременно в нескольких изданиях. В один прекрасный день мне предложили удаленное сотрудничество с одним солидным московским изданием, пообещав неплохую зарплату. Я сразу согласился. Но на второй день испытательного срока у меня перестал включаться ноутбук. Что делать? Редакции, с которыми я сотрудничал, отдадут деньги только через две недели. Кредитной карты у меня нет. А чтобы закрепиться на новом месте необходимо сдавать по шесть текстов в день на протяжении месяца.
Естественно, для начала я обзвонил друзей и знакомых с просьбой дать на время какой-нибудь компьютер, но везде получал отказ. За остатки, которые были на карте, попытался купить б/у ноутбук через всем известный сервис объявлений, но и там меня ждала неудача. Вместо надежной печатной машинки с выходом в интернет, я получил ноутбук, у которого залипали несколько клавиш. Проще говоря, работать на нем было невозможно.
Приходилось действовать быстро и на выручку пришел «Донской ломбард», где я заложил обручальное кольцо от прошлого брака и перфоратор. Этих денег хватило на покупку нового, пускай простенького, ноутбука в том же ломбарде. Там техника проверенная, покупать безопаснее, чем с рук, много девайсов на гарантии. Это была временная мера. С первой зарплаты я выкупил свое имущество назад и остался с практически новым ноутбуком, на котором и пишу этот текст. Так что выводы делайте сами.
Сегодня в «Донском Ломбарде» можно не только получить заем, но и купить разное по хорошей цене. Для этого можно зайти в интернет-магазин на сайте в раздел «Выгодно купить».
После того, как «Донской ломбард» получил поддержку федеральной сети «Фианит-Ломбард», он активно стал использовать в своей работе новые технологии. Появилась возможность установки и использования мобильного приложения, получения электронного залогового билета и оплаты процентов в один клик. Даже оценка вещей для экономии времени стала возможна в онлайн режиме. Специально для этого был создан сервис «онлайн-оценка».
Заем можно оформить под залог техники, антиквариата, спортинвентаря, меховых изделий, часов и брендовых сумок. «Донской ломбард» принимает практически всё — от золота до перфоратора. В доме могут быть старый айфон, сапборд, робот-пылесос, серьги с камнями и даже набор Lego — всё это может не просто лежать мертвым грузом, а приносить деньги. Главное — вовремя оплачивать проценты.
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