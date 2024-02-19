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«Не учит жить, но помогает материально» — скорая финансовая помощь перед праздниками

«Не учит жить, но помогает материально» — скорая финансовая помощь перед праздниками

19 февраля 2024, 05:00
8 марта и 23 февраля только тогда в радость, когда есть деньги на подарки и празднование. А если финансы поют романсы? Тогда есть совсем нетривиальный способ получения средств. Автор данной статьи — живое тому доказательство.

«Не учите меня жить, лучше помогите материально». Эта известная фраза из одного популярного кинофильма актуальна для многих. Особенно остро вопрос с финансами встает в период подготовки к праздникам 23 февраля и 8 марта. Где взять деньги, если нужно купить подарки маме, папе, сестре, брату, сотрудницам на работе и друзьям, а зарплаты на все не хватает? И, тем более, что делать, если зарплаты временно вообще нет?

Пошаговая инструкция

Необычный способ получения средств — это обращение в ломбард. Не спешите закрывать статью. Потому что современный ломбард вас точно удивит. Современные игроки задают тон развития все отрасли: можно заказать онлайн-оценку и узнать стоимость своих вещей, в один клик оплатить проценты и, что самое главное, все по-честному. Ломбард за свой счет застрахует имущество, оно будет лежать в целости и сохранности в специально оборудованном помещении или сейфе под пломбой, вы заранее будете осведомлены обо всех платежах, и даже после истечения срока займа у вас будет льготный месяц, чтобы выкупить назад свое имущество.

Конечно, такие условия могут себе позволить лишь крупные игроки. Например, «Донской Ломбард».

Реальная история

Эта история приключилась со мной несколько лет назад, когда я потерял работу и был вынужден подрабатывать райтером одновременно в нескольких изданиях. В один прекрасный день мне предложили удаленное сотрудничество с одним солидным московским изданием, пообещав неплохую зарплату. Я сразу согласился. Но на второй день испытательного срока у меня перестал включаться ноутбук. Что делать? Редакции, с которыми я сотрудничал, отдадут деньги только через две недели. Кредитной карты у меня нет. А чтобы закрепиться на новом месте необходимо сдавать по шесть текстов в день на протяжении месяца.

Этих денег хватило на покупку нового, пускай простенького, ноутбука в том же ломбарде.Этих денег хватило на покупку нового, пускай простенького, ноутбука в том же ломбарде.
Этих денег хватило на покупку нового, пускай простенького, ноутбука в том же ломбарде.
Фото: 1MI

Естественно, для начала я обзвонил друзей и знакомых с просьбой дать на время какой-нибудь компьютер, но везде получал отказ. За остатки, которые были на карте, попытался купить б/у ноутбук через всем известный сервис объявлений, но и там меня ждала неудача. Вместо надежной печатной машинки с выходом в интернет, я получил ноутбук, у которого залипали несколько клавиш. Проще говоря, работать на нем было невозможно.

Приходилось действовать быстро и на выручку пришел «Донской ломбард», где я заложил обручальное кольцо от прошлого брака и перфоратор. Этих денег хватило на покупку нового, пускай простенького, ноутбука в том же ломбарде. Там техника проверенная, покупать безопаснее, чем с рук, много девайсов на гарантии. Это была временная мера. С первой зарплаты я выкупил свое имущество назад и остался с практически новым ноутбуком, на котором и пишу этот текст. Так что выводы делайте сами.

Продать или купить

Сегодня в «Донском Ломбарде» можно не только получить заем, но и купить разное по хорошей цене. Для этого можно зайти в интернет-магазин на сайте в раздел «Выгодно купить».

После того, как «Донской ломбард» получил поддержку федеральной сети «Фианит-Ломбард», он активно стал использовать в своей работе новые технологии. Появилась возможность установки и использования мобильного приложения, получения электронного залогового билета и оплаты процентов в один клик. Даже оценка вещей для экономии времени стала возможна в онлайн режиме. Специально для этого был создан сервис «онлайн-оценка».

Что можно отдать в залог

Заем можно оформить под залог техники, антиквариата, спортинвентаря, меховых изделий, часов и брендовых сумок. «Донской ломбард» принимает практически всё — от золота до перфоратора. В доме могут быть старый айфон, сапборд, робот-пылесос, серьги с камнями и даже набор Lego — всё это может не просто лежать мертвым грузом, а приносить деньги. Главное — вовремя оплачивать проценты.

В доме могут быть старый айфон, сапборд, робот-пылесос, серьги с камнями и даже набор Lego — всё это может не просто лежать мертвым грузом, а приносить деньги.В доме могут быть старый айфон, сапборд, робот-пылесос, серьги с камнями и даже набор Lego — всё это может не просто лежать мертвым грузом, а приносить деньги.
В доме могут быть старый айфон, сапборд, робот-пылесос, серьги с камнями и даже набор Lego — всё это может не просто лежать мертвым грузом, а приносить деньги.
Фото: 1MI

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