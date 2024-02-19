Новые арендаторы появятся вместе Ikea в ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону

В течение ушедшего 2023 года в ТЦ «Мега» открылись сотни новых магазинов. Что касается замены площадей IKEA, то партнеры уже проявили заинтересованность в этом вопросе. Собеседник отмечает, что этот вопрос планируется закрыть в текущем году.