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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Новые арендаторы появятся вместе Ikea в ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону

Новые арендаторы появятся вместе IKEA в ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону

19 февраля 2024, 06:57
Фото: Яндекс. карты
Новые арендаторы появятся вместе Ikea в ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону
В 2024 году вместо магазинов IKEA в торговых центрах «Мега», в том числе в Ростове-на-Дону, появятся другие арендаторы, рассказал РИА «Недвижимость» зампред Газпромбанка Тигран Хачатуров.

В минувшем году Газпромбанк выкупил ТЦ «Мега» площадью 2,3 миллиона квадратов у организации Ingka Centres, входящей в ГК Ingka, владеющей брендом IKEA. Речь шла о 14 комплексах, в том числе в Ростове-на-Дону.

В течение ушедшего 2023 года в ТЦ «Мега» открылись сотни новых магазинов. Что касается замены площадей IKEA, то партнеры уже проявили заинтересованность в этом вопросе. Собеседник отмечает, что этот вопрос планируется закрыть в текущем году.

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Также он указал, что процент незанятых площадей в ТЦ «Мега» составляет примерно 5%, что, по его мнению, является важным достижением, учитывая значительное уменьшение числа брендов в 2022 году.

Ранее в Ростове появилась информация о новом перевозчике для маршрутов до ТЦ «Мега». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#IKEA#Мега
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