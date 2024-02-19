Новый очаг африканской чумы свиней вспыхнул в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Инфекция обнаружена в окрестностях хутора Вислый в Семикаракорском районе. Специалисты изучили там останки свиньи и пришли к выводу, что она была заражена африканской чумой.
Сейчас заинтересованные службы ввели карантинные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. Проводятся и другие профилактические и диагностические мероприятия.
До этого карантин из-за африканской чумы свиней ввели в Каменском районе. Там инфекцию также выявили после изучения трупов животных.
Напомним, чтобы предотвратить распространение болезни все свиньи, которые содержались в зоне очага заболевания, должны быть уничтожены, а сама территория их обитания обеззаражена.