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Published Сегодня, 17:59

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Updated Сегодня, 18:01

В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней

Новый очаг африканской чумы свиней вспыхнул в Ростовской области

19 февраля 2024, 17:59
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней
В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней, сообщили местные администрации.

Инфекция обнаружена в окрестностях хутора Вислый в Семикаракорском районе. Специалисты изучили там останки свиньи и пришли к выводу, что она была заражена африканской чумой.

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Сейчас заинтересованные службы ввели карантинные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. Проводятся и другие профилактические и диагностические мероприятия.

До этого карантин из-за африканской чумы свиней ввели в Каменском районе. Там инфекцию также выявили после изучения трупов животных.

Напомним, чтобы предотвратить распространение болезни все свиньи, которые содержались в зоне очага заболевания, должны быть уничтожены, а сама территория их обитания обеззаражена.

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