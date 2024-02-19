Организаторы «НПБК. Эффективность» объявили состав экспертного совета

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Как отмечается, в судейском корпусе процент представителей рекламодателей достиг рекордных 70%.
В оргкомитете уточнили, что победителей блока «Внешние коммуникации» будут выбирать руководители знаменитых брендов и компаний медиарынка, эксперты СМИ, а также аудиторских и исследовательских организаций, пишет gorod55.ru.
В состав жюри также вошли победители прошлого сезона «НПБК. Эффективность» в номинации «Лучший маркетолог» и лауреаты премии «Топ-менеджеры НПБК». На этот раз при формировании судейского корпуса организаторы сделали акцент на клиентской стороне бизнеса.
Среди экспертов премии — директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт; директор по маркетингу и цифровому опыту клиента в «М.Видео — Эльдорадо» Василий Большаков; директор дивизиона рекламных продуктов и технологий Сбера Владимир Мосин; руководитель отдела медиа и монетизации в «Яндекс Маркет» Дмитрий Тимофеев; директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Avito Евгения Одинцова и другие. С полным списком жюри можно ознакомиться на сайте премии.
Ежегодно это событие привлекает профессионалов, строящих успешные бренды. Жюри оценивает авторов лучших кейсов и с точки зрения дальнейшего сотрудничества. Более того, премия дает ряд преимуществ как номинантам, так и членам жюри. Примечательно, что престижна не только победа или включение в шорт-лист, но и сам факт участия в премии.
При этом для жюри участие в мероприятии становится частью профессионального интереса, поскольку на «НПБК. Эффективность» представлены лучшие работы участников, которые вдохновляют на новые решения. Кроме того, участники премии делятся своими историями успеха, которые дают возможность для изучения рынка вблизи и поиска новых идей и стратегий. Впервые премия вручена в 2015 году в рамках ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Прием заявок на соискание премии открыт на сайте мероприятия до 1 марта.