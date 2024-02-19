Организаторы «НПБК. Эффективность» объявили состав экспертного совета

При этом для жюри участие в мероприятии становится частью профессионального интереса, поскольку на «НПБК. Эффективность» представлены лучшие работы участников, которые вдохновляют на новые решения. Кроме того, участники премии делятся своими историями успеха, которые дают возможность для изучения рынка вблизи и поиска новых идей и стратегий. Впервые премия вручена в 2015 году в рамках ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Прием заявок на соискание премии открыт на сайте мероприятия до 1 марта.