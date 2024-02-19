Первый канал покажет программу про ростовский дом на Нариманова 19 февраля

Депутат рассказала, что передача выйдет в эфир 19 февраля в 16.00 мск. В студии побывала жительница этого дома, которой пришлось в экстренном порядке выбегать на улицу во время происшествия прямо в халате и тапочках, а также другие обитатели печально прославившейся пятиэтажки.