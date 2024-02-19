Первый канал покажет программу про ростовский дом на Нариманова 19 февраля

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Инцидент с обрушением здания на Нариманова, 72/3 привлечет внимание на федеральном уровне. Телевизионные журналисты уже приезжали в Ростов для съемок и общались с местными жителями на фоне развалин здания.
Депутат рассказала, что передача выйдет в эфир 19 февраля в 16.00 мск. В студии побывала жительница этого дома, которой пришлось в экстренном порядке выбегать на улицу во время происшествия прямо в халате и тапочках, а также другие обитатели печально прославившейся пятиэтажки.
Напомним, что в ночь с 27 на 28 января на пятиэтажном общежитии на Нариманова, 72/3 появилась серьезная трещина. Благодаря быстрой реакции самих жильцов и организованной работе ростовских спасателей, все люди успели покинуть здание.
Утром 28 января произошло обрушение одного из подъездов дома, полностью уничтожив все имущество его жильцов под обломками. Еще спустя несколько дней спасатели и волонтеры вытащили из дома оставшихся там домашних животных.