«Полный ужас»: гостья посетила Ростов-на-Дону и оставила очень мрачный отзыв

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Она рассказала, что несколько раз приезжала в донскую столицу и видела одни и те же проблемы. В частности, не понравилось ей состояние местных дорог.
«На дорогах творится полный ужас, яма за ямой и так весь путь. Дороги не ремонтируются от слова вообще. А если и приезжают рабочие перекладывать асфальт, то буквально через неделю все возвращается на свои места», — написала автор.
Кроме того, она пожаловалась на валяющийся на улицах мусор.
«Город находится в ужасном состоянии. Во дворах отсутствуют дворники, и не важно во сколько ты выйдешь: в 6 утра или в 5 часов вечера. За все время дворников я увидела всего один раз», — заявила гостья.
Пользователи в комментариях написали, что проблемы есть не только в Ростове, но и других городах.
«Такая же обстановка в городах Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин. Нигде нет нормальных дорог, везде развалины и разруха», — пишут ростовчане.
«Если вы приезжаете только лишь для того, чтобы найти где-то грязь, тогда конечно», — прозвучало в комментариях. Но многие согласились, что в городе нужно проводить масштабные работы для улучшения ситуации.
Ранее стало известно, что в восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 миллионов рублей.