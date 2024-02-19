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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

«Полный ужас»: гостья посетила Ростов-на-Дону и оставила очень мрачный отзыв

«Полный ужас»: гостья посетила Ростов-на-Дону и оставила очень мрачный отзыв

19 февраля 2024, 13:15
Фото: «Это Ростов»
«Полный ужас»: гостья посетила Ростов-на-Дону и оставила очень мрачный отзыв
В Ростове-на-Дону очень плохие дороги и много мусора, сообщила одна из гостей в соцсетях.

Она рассказала, что несколько раз приезжала в донскую столицу и видела одни и те же проблемы. В частности, не понравилось ей состояние местных дорог.

«На дорогах творится полный ужас, яма за ямой и так весь путь. Дороги не ремонтируются от слова вообще. А если и приезжают рабочие перекладывать асфальт, то буквально через неделю все возвращается на свои места», — написала автор.

Кроме того, она пожаловалась на валяющийся на улицах мусор.

«Город находится в ужасном состоянии. Во дворах отсутствуют дворники, и не важно во сколько ты выйдешь: в 6 утра или в 5 часов вечера. За все время дворников я увидела всего один раз», — заявила гостья.

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«На дорогах творится полный ужас, яма за ямой и так весь путь. Дороги не ремонтируются от слова вообще. А если и приезжают рабочие перекладывать асфальт, то буквально через неделю все возвращается на свои места», — написала автор.«На дорогах творится полный ужас, яма за ямой и так весь путь. Дороги не ремонтируются от слова вообще. А если и приезжают рабочие перекладывать асфальт, то буквально через неделю все возвращается на свои места», — написала автор.
«На дорогах творится полный ужас, яма за ямой и так весь путь. Дороги не ремонтируются от слова вообще. А если и приезжают рабочие перекладывать асфальт, то буквально через неделю все возвращается на свои места», — написала автор.
Фото: «Это Ростов»

Пользователи в комментариях написали, что проблемы есть не только в Ростове, но и других городах.

«Такая же обстановка в городах Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин. Нигде нет нормальных дорог, везде развалины и разруха», — пишут ростовчане.

«Если вы приезжаете только лишь для того, чтобы найти где-то грязь, тогда конечно», — прозвучало в комментариях. Но многие согласились, что в городе нужно проводить масштабные работы для улучшения ситуации.

Ранее стало известно, что в восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 миллионов рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новошахтинск#Мусор#Дороги
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