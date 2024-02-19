Прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Проверка прокуратуры выявила в Ростове 31 многоквартирный дом, признанный аварийным. С учетом степени износа зданий они представляют угрозу для безопасности проживающих там людей. Дома могут рухнуть в любой момент. Однако Минстрой не включил эти здания в перечень домов, подлежащих расселению в этом году.
Надзорное ведомство в связи с этим отправило исковое заявление, чтобы обязать чиновников «устранить нарушения».
Теперь процесс расселения этих домов будет находиться на контроле прокуратуры.
Правда, по каким адресам находятся дома, в ведомстве не уточнили.
Ранее сообщалось, что власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области.