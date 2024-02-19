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Прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения

Прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения

19 февраля 2024, 14:36
Фото: rostovgazeta.ru
Прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения
Ростовская прокуратура направила иск об обязании чиновников заняться десятками аварийных домов, рассказала пресс-служба ведомства.

Проверка прокуратуры выявила в Ростове 31 многоквартирный дом, признанный аварийным. С учетом степени износа зданий они представляют угрозу для безопасности проживающих там людей. Дома могут рухнуть в любой момент. Однако Минстрой не включил эти здания в перечень домов, подлежащих расселению в этом году.

Надзорное ведомство в связи с этим отправило исковое заявление, чтобы обязать чиновников «устранить нарушения».

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Теперь процесс расселения этих домов будет находиться на контроле прокуратуры.

Правда, по каким адресам находятся дома, в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области.

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