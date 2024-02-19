Прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения

Проверка прокуратуры выявила в Ростове 31 многоквартирный дом, признанный аварийным. С учетом степени износа зданий они представляют угрозу для безопасности проживающих там людей. Дома могут рухнуть в любой момент. Однако Минстрой не включил эти здания в перечень домов, подлежащих расселению в этом году.