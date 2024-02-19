Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в 8 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Реконструкцию Вавилова власти называют самым дорогим дорожным проектов в Ростове в этом году. На модернизацию дороги потратят чуть больше восьми миллиардов рублей.
Глава городской управы Логвиненко поделился планами построить двухуровневую транспортную развязку на пересечении Королева, Вавилова и Особенной. Всего дорогу расширят до четырех полос. От нее будут идти локальные проезды к частным домам.
Власти уповают, что модернизация Вавилова облегчит ситуацию с доступностью окраин Северного жилого массива. Сейчас дорога готова лишь на 15%. Полностью обновить ее хотят в декабре 2025 года.
Однако чиновники до сих пор не могут договориться с владельцами 30 участков, которые необходимо изъять для реконструкции Вавилова. Собственники уверены, что власти занизили стоимость их земли. Логвиненко пообещал, что администрация пойдет на встречу людям и заплатит столько, сколько говорят независимые оценщики.
Напомним, в конце января для реконструкции Вавилова начали сносить жилые дома в Ростове.