Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в 8 млрд рублей

Однако чиновники до сих пор не могут договориться с владельцами 30 участков, которые необходимо изъять для реконструкции Вавилова. Собственники уверены, что власти занизили стоимость их земли. Логвиненко пообещал, что администрация пойдет на встречу людям и заплатит столько, сколько говорят независимые оценщики.