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Published Сегодня, 13:29

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Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в 8 млрд рублей

Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в 8 млрд рублей

19 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в 8 млрд рублей
Двухуровневая транспортная развязка появится во время модернизации улицы Вавилова, рассказал в интервью «РБК Ростов» глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Реконструкцию Вавилова власти называют самым дорогим дорожным проектов в Ростове в этом году. На модернизацию дороги потратят чуть больше восьми миллиардов рублей.

Глава городской управы Логвиненко поделился планами построить двухуровневую транспортную развязку на пересечении Королева, Вавилова и Особенной. Всего дорогу расширят до четырех полос. От нее будут идти локальные проезды к частным домам.

В Ростове улица Вавилова после реконструкции останется без трамвая
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Власти уповают, что модернизация Вавилова облегчит ситуацию с доступностью окраин Северного жилого массива. Сейчас дорога готова лишь на 15%. Полностью обновить ее хотят в декабре 2025 года.

Однако чиновники до сих пор не могут договориться с владельцами 30 участков, которые необходимо изъять для реконструкции Вавилова. Собственники уверены, что власти занизили стоимость их земли. Логвиненко пообещал, что администрация пойдет на встречу людям и заплатит столько, сколько говорят независимые оценщики.

Напомним, в конце января для реконструкции Вавилова начали сносить жилые дома в Ростове.

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