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Updated Сегодня, 06:54

Россия вышла в мировые лидеры по созданию АЭС малой мощности

19 февраля 2024, 06:52
Руководитель Росатома, Алексей Лихачёв, сообщил в интервью журналу «Эксперт», что Россия стала мировым лидером в создании маломощных атомных электростанций (АЭС). Он отметил, что данное направление является наиболее перспективным сейчас, пишет Pravda.Ru.

По словам Лихачёва, несколько стран занимаются подобными проектами, но никто из них не продвинулся дальше лицензирования. В отличие от них, в России уже с советских времен работает Билибинская АЭС с блоками малой мощности. Кроме того, в Певеке находится единственная в мире плавучая малая АЭС, а также в Якутии ведется строительство малой АЭС. В планах также имеется разработка месторождения золота «Совиное» на Чукотке с помощью микромощной станции (до 10 МВт) по проекту «Шельф-М».

Лихачёв подчеркнул, что именно Россия продвинулась на этом пути дальше всех других стран.

По его мнению, США, которые ранее считались авангардом в атомной энергетике, значительно отстали в этом плане, хотя интерес к данной тематике у них все же есть.

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