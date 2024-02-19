Россия вышла в мировые лидеры по созданию АЭС малой мощности

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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По словам Лихачёва, несколько стран занимаются подобными проектами, но никто из них не продвинулся дальше лицензирования. В отличие от них, в России уже с советских времен работает Билибинская АЭС с блоками малой мощности. Кроме того, в Певеке находится единственная в мире плавучая малая АЭС, а также в Якутии ведется строительство малой АЭС. В планах также имеется разработка месторождения золота «Совиное» на Чукотке с помощью микромощной станции (до 10 МВт) по проекту «Шельф-М».
Лихачёв подчеркнул, что именно Россия продвинулась на этом пути дальше всех других стран.
По его мнению, США, которые ранее считались авангардом в атомной энергетике, значительно отстали в этом плане, хотя интерес к данной тематике у них все же есть.