Ростовчанам назвали основные причины отказа в ипотеке

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Одной из причин называют частую смену места работы, так как это может вызвать сомнения относительно вашей финансовой стабильности.
Другой причиной, по информации Newia.ru, является возраст. Трудности могут возникнуть у заемщиков, которые слишком молоды или, наоборот, пожилые. Банки обычно требуют, чтобы на момент завершения кредитного договора заемщику было не более 65 лет.
Отказать могут из-за недостоверной информации. Если в ваших документах обнаружатся неточности или ошибки, это может послужить причиной для отказа.
Кроме того, если ваш доход не соответствует ожиданиям банка, это может привести к тому, что ипотеку не дадут. Банки стремятся убедиться в том, что у вас будет достаточно средств не только на обеспечение текущих нужд, но и на ежемесячные выплаты.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей.