Ростовчанам назвали основные причины отказа в ипотеке

Кроме того, если ваш доход не соответствует ожиданиям банка, это может привести к тому, что ипотеку не дадут. Банки стремятся убедиться в том, что у вас будет достаточно средств не только на обеспечение текущих нужд, но и на ежемесячные выплаты.