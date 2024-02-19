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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Ростовчанам назвали основные причины отказа в ипотеке

Ростовчанам назвали основные причины отказа в ипотеке

19 февраля 2024, 15:05
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанам назвали основные причины отказа в ипотеке
Жители России, в том числе Ростовской области, используют ипотеку в качестве инструмента для улучшения жилищных условий, но одобряют ее не всем. Какие бывают причины отказа, сообщило издание Newia.ru.

Одной из причин называют частую смену места работы, так как это может вызвать сомнения относительно вашей финансовой стабильности.

Другой причиной, по информации Newia.ru, является возраст. Трудности могут возникнуть у заемщиков, которые слишком молоды или, наоборот, пожилые. Банки обычно требуют, чтобы на момент завершения кредитного договора заемщику было не более 65 лет.

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Отказать могут из-за недостоверной информации. Если в ваших документах обнаружатся неточности или ошибки, это может послужить причиной для отказа.

Кроме того, если ваш доход не соответствует ожиданиям банка, это может привести к тому, что ипотеку не дадут. Банки стремятся убедиться в том, что у вас будет достаточно средств не только на обеспечение текущих нужд, но и на ежемесячные выплаты.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ипотека#Банк#Ростов#Возраст#Финансовая стабильность#Заемщик#Кредитный договор
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