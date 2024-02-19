rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади

Ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади

19 февраля 2024, 08:50
Фото: Аlexey Goncharov/яндекс.карты
Ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади

Светофор на Комсомольской площади в Ростове угрожает безопасности пешеходов

В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди жалуются на пешеходный переход на Мечникова с восточной стороны Комсомольской площади. Здесь, по их словам, опасно переходить дорогу и может возникнуть ДТП.

Жительница Ростова Елена рассказывает, что каждый день, идя на работу в 7.30 мск, переходит пешеходный переход на Комсомольской площади. Там, по ее словам, на светофоре 90 секунд горит красный свет, и лишь на 18 секунд загорается зеленый для перехода пешеходов.

«За эти 18 секунд люди спешат перейти дорогу, и тут же идет большой поток машин по Буденновскому, которые спешат проскочить побыстрее. Каждый день я наблюдаю эту опасную ситуацию, которая может спровоцировать ДТП. Иной раз машины едут чуть ли не по ногам людям», — возмущается ростовчанка.

Массовое ДТП с участием иномарок произошло на Западном в Ростове
Узнать подробнее

По ее словам, сегодня с утра микроавтобус №51 влетел в бок автомобилю, который шел по Буденновскому на зеленый свет.

«Слава богу, обошлось без жертв. Но что делать пешеходам?» — задается вопросом Елена.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане вынуждены проползать под поездом на зеленый сигнал светофора.

«Светофор горит зеленым»: почему ростовчане вынуждены проползать под поездом
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переходРостовчане считают опасным пешеходный переход на СельмашеНа пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Машины#Светофор#Ростов#Пешеходный переход#Происшествия#Комсомольская площадь#Буденновский
Подпишитесь
Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»
Сегодня, 11:35
В Ростове на 6 лет осудили судью Захарчевского, по вине которого погиб велосипедист
Сегодня, 11:36
Долг в 8 млрд рублей повесили на основателя новочеркасского завода стеклотары
Сегодня, 11:34
Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей
Сегодня, 10:52
Диверсию на железной дороге предотвратили в Ростове-на-Дону в ночь на 19 февраля
Сегодня, 09:39
«Не учит жить, но помогает материально» — скорая финансовая помощь перед праздниками
Сегодня, 05:00