Ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади

«За эти 18 секунд люди спешат перейти дорогу, и тут же идет большой поток машин по Буденновскому, которые спешат проскочить побыстрее. Каждый день я наблюдаю эту опасную ситуацию, которая может спровоцировать ДТП. Иной раз машины едут чуть ли не по ногам людям», — возмущается ростовчанка.