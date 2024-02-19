Ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Жительница Ростова Елена рассказывает, что каждый день, идя на работу в 7.30 мск, переходит пешеходный переход на Комсомольской площади. Там, по ее словам, на светофоре 90 секунд горит красный свет, и лишь на 18 секунд загорается зеленый для перехода пешеходов.
«За эти 18 секунд люди спешат перейти дорогу, и тут же идет большой поток машин по Буденновскому, которые спешат проскочить побыстрее. Каждый день я наблюдаю эту опасную ситуацию, которая может спровоцировать ДТП. Иной раз машины едут чуть ли не по ногам людям», — возмущается ростовчанка.
По ее словам, сегодня с утра микроавтобус №51 влетел в бок автомобилю, который шел по Буденновскому на зеленый свет.
«Слава богу, обошлось без жертв. Но что делать пешеходам?» — задается вопросом Елена.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане вынуждены проползать под поездом на зеленый сигнал светофора.