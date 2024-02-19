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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Ростовчанка Костенко родила ребенка от футболиста, которого Бузова называла тираном

Ростовчанка Костенко родила ребенка от футболиста, которого Бузова называла тираном

19 февраля 2024, 14:12
Фото: ФК «Рубин»
Ростовчанка Костенко родила ребенка от футболиста, которого Бузова называла тираном

Ростовчанка Костенко родила четвертого ребенка от футболиста Тарасова

Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко родила четвертого ребенка футболисту Дмитрию Тарасову, сообщила она в соцсетях.

Девушка опубликовала видео с малышом и написала, что в у них в семье пополнение — родился сын.

«Добро пожаловать, сынок. Нет на свете слов, чтобы описать, какое это чудо», — прокомментировала Костенко. Эта публикация набрала более 100 тысяч лайков, а в комментариях ее многие поздравили.

Добавим, что ранее Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей Ольге Бузовой, но детей у пары нет.

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«Добро пожаловать, сынок. Нет на свете слов, чтобы описать, какое это чудо», — прокомментировала Костенко. Эта публикация набрала более 100 тысяч лайков, а в комментариях ее многие поздравили.«Добро пожаловать, сынок. Нет на свете слов, чтобы описать, какое это чудо», — прокомментировала Костенко. Эта публикация набрала более 100 тысяч лайков, а в комментариях ее многие поздравили.
«Добро пожаловать, сынок. Нет на свете слов, чтобы описать, какое это чудо», — прокомментировала Костенко. Эта публикация набрала более 100 тысяч лайков, а в комментариях ее многие поздравили.
Фото: страница Анастасии Тарасовой в соцсети

Издание Msk1.ru написало, что Бузова в одном из интервью называла Тарасова тираном.

«Если он сказал, что мне надо быть дома в 23.00, то я приходила в это время. Если опаздывала на пять минут, он мог не общаться со мной по несколько дней, доводить меня до расстройства», — пишет издание со ссылкой на слова телеведущей.

Ранее Ольга Бузова в Ростове потрогала биореактор для вирусов-мутантов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ребенок#Модель#Ростов#Костенко#Футболист#Бузова#Анастасия Костенко#Дмитрий Тарасов
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