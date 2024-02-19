Ростовчанка Костенко родила ребенка от футболиста, которого Бузова называла тираном

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Девушка опубликовала видео с малышом и написала, что в у них в семье пополнение — родился сын.
«Добро пожаловать, сынок. Нет на свете слов, чтобы описать, какое это чудо», — прокомментировала Костенко. Эта публикация набрала более 100 тысяч лайков, а в комментариях ее многие поздравили.
Добавим, что ранее Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей Ольге Бузовой, но детей у пары нет.
Издание Msk1.ru написало, что Бузова в одном из интервью называла Тарасова тираном.
«Если он сказал, что мне надо быть дома в 23.00, то я приходила в это время. Если опаздывала на пять минут, он мог не общаться со мной по несколько дней, доводить меня до расстройства», — пишет издание со ссылкой на слова телеведущей.
Ранее Ольга Бузова в Ростове потрогала биореактор для вирусов-мутантов.