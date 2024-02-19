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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Синоптик Ильин прогнозирует оттепель к концу недели в Москве

19 февраля 2024, 12:48
Метеоролог Александр Ильин предсказал, что в конце этой недели в Москву придёт оттепель. Он сообщил, что североатлантический циклон приведет к повышению температуры на Европейской части России.

В начале недели ожидается мороз до минус 15 градусов, пишет pravda.ru.

Однако, с середины недели погода изменится, по словам Ильина. Температура поднимется до минус 4 градусов. К 23 февраля, по его прогнозам, в Москве будет солнечно и тепло.

В пятницу, 23 февраля, ожидается переменная облачность без осадков. Солнце появится в столице. Дневная температура составит от 0 до +2 градусов тепла, сказал специалист.

Ильин также предупредил, что повышение температуры может вызвать ледяной дождь. Он призвал быть осторожными из-за возможного ската снега с крыш.

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