Синоптик Ильин прогнозирует оттепель к концу недели в Москве

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В начале недели ожидается мороз до минус 15 градусов, пишет pravda.ru.
Однако, с середины недели погода изменится, по словам Ильина. Температура поднимется до минус 4 градусов. К 23 февраля, по его прогнозам, в Москве будет солнечно и тепло.
В пятницу, 23 февраля, ожидается переменная облачность без осадков. Солнце появится в столице. Дневная температура составит от 0 до +2 градусов тепла, сказал специалист.
Ильин также предупредил, что повышение температуры может вызвать ледяной дождь. Он призвал быть осторожными из-за возможного ската снега с крыш.