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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Снег и дождь накроют Ростов-на-Дону с 19 февраля

Снег и дождь накроют Ростов-на-Дону с 19 февраля

19 февраля 2024, 05:07
Фото: 1MI
Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с холодной погоды, сообщили синоптики.

Утром в понедельник, 19 февраля, прогнозируют снег с дождем, при этом температура снизится до -1 градуса Цельсия. В течение дня ожидается облачная погода, температура поднимется до +1 градуса.

К концу дня стоит ждать понижения температуры до -1 градуса. Скорость ветра достигнет 4-5 метров в секунду.

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Во вторник температура составит -2 градуса, после этого постепенно будет наступать весна. К субботе потеплеет до +7 градусов, а в пятницу пройдут дожди. Что касается остальных дней, то сохранится облачная погода.

Ранее появился точный прогноз погоды на март в Ростове.

Кроме того, астрономы дали точный прогноз магнитных бурь в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Снег#Температура#Дождь#Облачная погода#Синоптики
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