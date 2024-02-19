Снег и дождь накроют Ростов-на-Дону с 19 февраля

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Утром в понедельник, 19 февраля, прогнозируют снег с дождем, при этом температура снизится до -1 градуса Цельсия. В течение дня ожидается облачная погода, температура поднимется до +1 градуса.
К концу дня стоит ждать понижения температуры до -1 градуса. Скорость ветра достигнет 4-5 метров в секунду.
Во вторник температура составит -2 градуса, после этого постепенно будет наступать весна. К субботе потеплеет до +7 градусов, а в пятницу пройдут дожди. Что касается остальных дней, то сохранится облачная погода.
Ранее появился точный прогноз погоды на март в Ростове.
Кроме того, астрономы дали точный прогноз магнитных бурь в донском регионе.