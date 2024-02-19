Стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону

В конце февраля в Ростове наступит теплая погода с температурой до +10 градусов. Что касается марта, то, по прогнозам, в первый месяц весны ожидается 14 дней с осадками и столько же дней с облачной погодой. В остальные три дня погода будет ясной и солнечной.