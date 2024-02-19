Стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В конце февраля в Ростове наступит теплая погода с температурой до +10 градусов. Что касается марта, то, по прогнозам, в первый месяц весны ожидается 14 дней с осадками и столько же дней с облачной погодой. В остальные три дня погода будет ясной и солнечной.
В региональном Гидрометцентре 1 марта прогнозируют дожди и температуру до +4 градусов. После этого наступит облачная погода, которая продержится три дня, при этом температура поднимется до +5 градусов.
Однако в дальнейшем следует готовиться к дождям и не забывать с собой зонт при выходе на улицу. Они продлятся еще три дня, но температура останется неизменной.
С 8 по 13 марта не ожидается осадков, но солнечной погоды также не будет.
После этого на три дня вернется дождливая погода, за которой последует один солнечный день, но температура опустится до +4 градусов. К 23 числу температура поднимется до +10 градусов, но погода будет переменчивой, с периодическими дождями, которые будет сменят солнечная погода.
С 25 по 28 марта ожидается дождливая погода и на улице окажется довольно прохладно, так как температура остановится на отметке +6 градусов. На следующий день выглянет солнце, и температура поднимется до +9 градусов.
В конце марта снова ожидается дождливая погода, но воздух прогреется до +11 градусов.
В Международный женский день в Ростове должна быть облачная погода с температурой около +5 градусов днем. А ночью она составит +2 градуса. Но может усилиться ветер до 7 метров в секунду.
В апреле в Ростове ожидается значительное улучшение погоды, хотя в начале месяца прогнозируют дожди. Они прекратятся 4 числа, когда температура поднимется до +12 градусов.
К выходным, 6 и 7 апреля, ожидается подъем температуры до +15 градусов, но с сохранением облачной и дождливой погоды. Однако уже сразу после этого на два дня погода прояснится, хотя станет немного прохладнее.
С 13 апреля начнется постепенное повышение температуры, и к 18-му числу она достигнет +16 градусов. С этого момента снова выйдет солнце, и такие благоприятные условия сохранятся еще два дня.
В конце апреля жителям стоит ждать солнечной погоды, однако в последний день месяца город может накрыть дождями. Ожидается, что потеплеет сразу до +20 градусов.
В общей сложности в апреле в регионе должны быть 11 ясных дней, 10 дней с продолжительными осадками и еще 9 дней будет облачными. Сам прогноз составили на основе усредненных данных за последние 10 лет.
В мае в городе температура продолжит повышаться, достигая отметки выше +20 градусов. По прогнозам, ожидается 11 ясных дней, 5 облачных, а в остальные дни следует ждать дождей. В начале месяца, в течение первых пяти дней, погода будет облачной, при этом температура воздуха достигнет +20 градусов.
После этого в течение двух дней ожидается ясная погода, однако последующие два дня могут быть дождливыми.
С 10 по 19 мая погодные условия будут меняться, так как некоторые дни пройдут с дождями, а другие будут солнечными. Средняя температура составит около +21 градуса.
Затем будут несколько дождливых дней, но на температуре это особо не отразится, так как она может подняться до +23 градусов. С 27 по 29 числа прогнозируется ясная погода.
В конце месяца ожидаются дожди, а температура воздуха поднимется до +24 градусов.
Многие ростовчане любят проводить время не только в своем регионе, но и на других курортах, где сохраняется теплая погода.
Так, в Краснодарском крае субтропический климат, что делает его идеальным местом с теплой весной. Но летом в столице Кубани бывает очень жарко, поэтому многие предпочитают отдыхать здесь именно весной.
Стоит упомянуть Сочи, расположенный еще ближе к субтропикам, он отличается отсутствием сильных холодов, хотя иногда бывают проливные дожди. Однако здесь можно наслаждаться комфортным отдыхом в любое время года. Уже в середине марта по побережью Черного моря распускаются первые цветы, а зелень пробивается сквозь теплый грунт.
Еще один удивительный город в списке — это Волгоград, где летом термометры могут подниматься до рекордных +48 градусов. Хотя весна здесь может быть не такой ранней, но уже в начале апреля температура воздуха днем достигает +20 градусов и редко опускается до нулевых отметок ночью.
Отметим поселок Яшкуль в Калмыкии — в этом месте среднегодовая температура держится на уровне около +25 градусов по Цельсию.
Здесь отсутствует прибрежная полоса и туристическая инфраструктура развита не так хорошо. Тем не менее, если ваш выбор пал на поиск самой теплой весны, вам стоит обязательно посетить этот маленький поселок.
Ранее в Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад. Материал на эту тему читайте по ссылке.