Столица Карелии оказалась одним из наиболее дорогих городов в России

Город занял восьмое место на основе данных о бронировании жилья. Несмотря на относительно высокую стоимость проживания, многие люди хотят отдохнуть на берегу Онежского озера. Средняя цена за ночь составляет 4 578 рублей, что даже дороже, чем в Красной Поляне в Сочи.