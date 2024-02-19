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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Столица Карелии оказалась одним из наиболее дорогих городов в России

19 февраля 2024, 06:56
Петрозаводск вошел в список популярных туристических направлений, связанных с отдыхом у озер и рек, пишет Pravda.Ru.

Город занял восьмое место на основе данных о бронировании жилья. Несмотря на относительно высокую стоимость проживания, многие люди хотят отдохнуть на берегу Онежского озера. Средняя цена за ночь составляет 4 578 рублей, что даже дороже, чем в Красной Поляне в Сочи.

В лидерах списка оказалась Казань, где проживание обойдется в 4180 рублей за сутки. Tvil.ru, популярный сервис для путешественников, предлагает насладиться пляжным отдыхом у озер и рек вместо морского ветра.

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