Столица Карелии оказалась одним из наиболее дорогих городов в России

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Город занял восьмое место на основе данных о бронировании жилья. Несмотря на относительно высокую стоимость проживания, многие люди хотят отдохнуть на берегу Онежского озера. Средняя цена за ночь составляет 4 578 рублей, что даже дороже, чем в Красной Поляне в Сочи.
В лидерах списка оказалась Казань, где проживание обойдется в 4180 рублей за сутки. Tvil.ru, популярный сервис для путешественников, предлагает насладиться пляжным отдыхом у озер и рек вместо морского ветра.