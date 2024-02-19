Темпы ремонта трассы М-4 «Дон» снизились в Ростовской области

Несмотря на устранение выбоин на трассе, власти региона отмечают, что темпы дорожных работ снизились. Если ранее за два дня рабочие устраняли больше 12 тысяч квадратных метров ямочности, то за последние дни показатель снизился до 165 квадратных метров.