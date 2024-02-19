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Published Сегодня, 17:18

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12 403 квадратных метров ямочности устранили на трассе М-4 «Дон»

Темпы ремонта трассы М-4 «Дон» снизились в Ростовской области

19 февраля 2024, 17:18
Фото: Правительство Ростовской области
12 403 квадратных метров ямочности устранили на трассе М-4 «Дон»
12 403 квадратных метров ямочности устранили на трассе М-4 «Дон», рассказали в правительстве Ростовской области.

Несмотря на устранение выбоин на трассе, власти региона отмечают, что темпы дорожных работ снизились. Если ранее за два дня рабочие устраняли больше 12 тысяч квадратных метров ямочности, то за последние дни показатель снизился до 165 квадратных метров.

Подрядчик объясняет эту ситуацию ухудшением погоды. Из-за дождей и снега он не мог проводить ремонт, основная часть времени уходила на ликвидацию последствий непогоды. Рабочие убирали снег и наледь, обрабатывали дорогу.

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Власти попросили ускориться с ремонтом, сразу как погода станет лучше, чтобы не отставать от оговоренного графика.

Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Ростове-на-Дону.

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