Темпы ремонта трассы М-4 «Дон» снизились в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Несмотря на устранение выбоин на трассе, власти региона отмечают, что темпы дорожных работ снизились. Если ранее за два дня рабочие устраняли больше 12 тысяч квадратных метров ямочности, то за последние дни показатель снизился до 165 квадратных метров.
Подрядчик объясняет эту ситуацию ухудшением погоды. Из-за дождей и снега он не мог проводить ремонт, основная часть времени уходила на ликвидацию последствий непогоды. Рабочие убирали снег и наледь, обрабатывали дорогу.
Власти попросили ускориться с ремонтом, сразу как погода станет лучше, чтобы не отставать от оговоренного графика.
Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Ростове-на-Дону.