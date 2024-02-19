Траты на ремонт дорог в Ростове превысят 2 млрд рублей в 2024 году

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По федеральному нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» Ростов в этом году получил полтора миллиарда рублей. Еще 320 миллионов рублей нашлись на эти цели в городском бюджете. Помимо этого губернатор дал поручение выделить Ростову на ремонт дорог 500 миллионов рублей в текущем году.
В итоге город получил 2,3 миллиарда рублей. Сумма рекордная и несопоставимая с затратами на ремонт дорог в предыдущие годы.
Основные работы хотят завершить в Ростове до октября этого года. Уже в марте будут выбраны подрядчики, которым доверят восстановление дорожного полотна города.
Ранее сообщалось, что в восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 миллионов рублей. Минтранс сейчас ищет подрядчика, который займется масштабными работами.
Напомним, на таганрогской трассе в Ростовской области изменят схему движения с 19 февраля.