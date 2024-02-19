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Updated Сегодня, 16:36

Финансирование ремонта дорог в Ростове увеличили в два раза

Траты на ремонт дорог в Ростове превысят 2 млрд рублей в 2024 году

19 февраля 2024, 16:34
Фото: 1MI
Финансирование ремонта дорог в Ростове увеличили в два раза
Финансирование ремонта дорог в городе увеличили в два раза, рассказал в интервью «РБК Ростов» глава городской управы Алексей Логвиненко.

По федеральному нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» Ростов в этом году получил полтора миллиарда рублей. Еще 320 миллионов рублей нашлись на эти цели в городском бюджете. Помимо этого губернатор дал поручение выделить Ростову на ремонт дорог 500 миллионов рублей в текущем году.

В итоге город получил 2,3 миллиарда рублей. Сумма рекордная и несопоставимая с затратами на ремонт дорог в предыдущие годы.

В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей
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Основные работы хотят завершить в Ростове до октября этого года. Уже в марте будут выбраны подрядчики, которым доверят восстановление дорожного полотна города.

Ранее сообщалось, что в восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 миллионов рублей. Минтранс сейчас ищет подрядчика, который займется масштабными работами.

Напомним, на таганрогской трассе в Ростовской области изменят схему движения с 19 февраля.

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