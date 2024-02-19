Траты на ремонт дорог в Ростове превысят 2 млрд рублей в 2024 году

По федеральному нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» Ростов в этом году получил полтора миллиарда рублей. Еще 320 миллионов рублей нашлись на эти цели в городском бюджете. Помимо этого губернатор дал поручение выделить Ростову на ремонт дорог 500 миллионов рублей в текущем году.