Участники конкурса «Стажериум» в Ростовской области презентовали проекты

После завершения всех этапов отбора 30 лучших стажеров-исследователей из вузов Ростовской области приступили к трехмесячной стажировке в органах публичной власти. В течение этого времени студенты работали над своими проектами совместно с Заксобранием донского региона, региональным Управлением Федеральной налоговой службы России, администрациями городов, министерствами и комитетами.

Перед презентацией проектов профессор Василий Высоков отметил преподавателей-наставников, оказавших помощь студентам в их участии в конкурсе, подчеркнув, что данный проект эффективно реализует принцип наставничества.