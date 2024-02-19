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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Участники конкурса «Стажериум» в Ростовской области презентовали проекты

Участники конкурса «Стажериум» в Ростовской области презентовали проекты

19 февраля 2024, 13:59
Фото: freepik.com/racool-studio
Участники конкурса «Стажериум» в Ростовской области презентовали проекты
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В рамках конкурса Стажериум: Развивай талант во власти» состоялась презентация проектов, сообщает банк «Центр-инвест».

Презентация проектов прошла 15 февраля в Южно-Российском институте управления Президентской академии РАНХиГС. «Центр-инвест» выступает официальным партнером конкурса и входит в состав экспертного жюри.

Конкурс «Стажериум» направлен на объединение ресурсов вузов донского региона и органов власти с целью создания более качественных услуг, которые получают жители и бизнес, на основе клиентоориентированного подхода. Банк «Центр-Инвест» раскрыл участникам свой опыт в цифровизации бизнес-модели устойчивого банкинга, основанный на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности.

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», д. э. н., профессор Василий Высоков сообщил, что в современной эпохе трансформаций искусственный интеллект становится неотъемлемой составляющей системы права и управления. За счет него можно делать прогнозы, проводить анализ и создавать эффективные стратегии, в основе которых лежат объективные данные. Внедрение искусственного интеллекта в законодательную систему способствует формированию прозрачных и эффективных систем управления, в них уже предусмотрены необходимые потребности и интересы каждого участника общества.

После завершения всех этапов отбора 30 лучших стажеров-исследователей из вузов Ростовской области приступили к трехмесячной стажировке в органах публичной власти. В течение этого времени студенты работали над своими проектами совместно с Заксобранием донского региона, региональным Управлением Федеральной налоговой службы России, администрациями городов, министерствами и комитетами.
Перед презентацией проектов профессор Василий Высоков отметил преподавателей-наставников, оказавших помощь студентам в их участии в конкурсе, подчеркнув, что данный проект эффективно реализует принцип наставничества.

Банк «Центр-Инвест» придерживается клиентоцентричного подхода уже более трех десятков лет, успешно воплощая модель ESG-бизнеса, оказывая поддержку образовательным и культурным инициативам. Также способствует развитию талантов в регионе и повышению их глобальной конкурентоспособности для нынешнего и будущих поколений.

В этом месяце банк запустил всероссийский конкурс, получивший название «Искусственный интеллект для целей устойчивого развития». Призовой фонд достиг трех миллионов рублей.

#Илья Протвинов
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