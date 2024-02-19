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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Урбанист Зайцев призвал ввести новый закон в Ростовской области против вандалов

Урбанист призвал поднять штрафы в Ростове за расклейку объявлений до 20 тысяч рублей

19 февраля 2024, 06:29
Фото: 1MI
Урбанист Зайцев призвал ввести новый закон в Ростовской области против вандалов

Урбанист Зайцев призвал поднять штрафы в Ростове-на-Дону за расклейку объявлений

По мнению блогера-урбаниста Артемия Зайцева, чтобы избавиться от вандалов, нужно внести изменения в областной закон.

Как заявляет Артемий Зайцев, в областном законе необходимо изменить некоторые формулировки.

«Надо убрать из него фразу, что каждый испорченный объявлением или надписью объект является отдельным нарушением. Это не работает, поскольку наказывают только за последнее», — уверен эксперт.

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Штраф за расклейку объявлений или надписи урбанист предлагает поднять до 20 тысяч рублей. Сейчас, согласно областному закону, штраф за расклейку объявлений составляет 200-700 рублей, за «тэги» — 1500-3000 рублей за одну последнюю надпись.

«В закон надо добавить, что расклейщик освобождается от ответственности, если его деятельное раскаяние привело к привлечению к ответственности организатора расклейки», — добавляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что банда в Ростовской области вымогала по 6 млн рублей у бизнесменов.

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