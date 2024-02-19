Урбанист призвал поднять штрафы в Ростове за расклейку объявлений до 20 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Как заявляет Артемий Зайцев, в областном законе необходимо изменить некоторые формулировки.
«Надо убрать из него фразу, что каждый испорченный объявлением или надписью объект является отдельным нарушением. Это не работает, поскольку наказывают только за последнее», — уверен эксперт.
Штраф за расклейку объявлений или надписи урбанист предлагает поднять до 20 тысяч рублей. Сейчас, согласно областному закону, штраф за расклейку объявлений составляет 200-700 рублей, за «тэги» — 1500-3000 рублей за одну последнюю надпись.
«В закон надо добавить, что расклейщик освобождается от ответственности, если его деятельное раскаяние привело к привлечению к ответственности организатора расклейки», — добавляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что банда в Ростовской области вымогала по 6 млн рублей у бизнесменов.