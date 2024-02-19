В 48 селах и хуторах Ростовской области появилась связь Tele2

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
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Updated Сегодня, 10:53
Высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь в 2023 году стали доступны еще для 14 тысяч жителей Ростовской области.
В 2023 году Tele2 приняла участие в реализации федеральной программы Минцифры РФ и ГК «Ростелеком» по обеспечению мобильной связью малонаселенных территорий, где проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в качестве центра компетенций: разрабатывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.
Жители 48 населенных пунктов в Ростовской области впервые получили доступ к качественной голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. В числе 25 районов, которые затронула программа, — Азовский, Багаевский, Чертковский, Красносулинский, Тарасовский и другие. Суммарное число жителей региона, для которых открылись новые цифровые возможности, составляет 14 тысяч человек.
Установленные базовые станции работают в стандартах сети 2G/4G и позволяют звонить, а также пользоваться всеми современными сервисами на высокой скорости.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 уже несколько лет участвует в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства. Наши инженеры имеют огромный опыт в проектировании и строительстве сетевой инфраструктуры любого уровня сложности. В каждой локации было подобрано оптимальное решение для того, чтобы жители могли находиться в зоне стабильного покрытия сети. Мы проделали большую работу для того, чтобы тысячи людей получили доступ к услугам связи, без которых трудно представить современную жизнь. Сейчас в селах и хуторах, где уже реализована программа, есть возможность пользоваться любыми полезными сервисами, общаться или учиться онлайн, совершать покупки. Уверен, что это очень важная задача, решение которой заметно и положительно влияет на качество жизни людей».
В целом с 2021 года за время реализации проекта по цифровому развитию регионов Tele2 приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой более 70 малых населенных пунктов, расположенных в 30 районах Ростовской области. Доступ к высокоскоростному интернету получили порядка 20 тысяч жителей.