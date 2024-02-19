В 48 селах и хуторах Ростовской области появилась связь Tele2

«Tele2 уже несколько лет участвует в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства. Наши инженеры имеют огромный опыт в проектировании и строительстве сетевой инфраструктуры любого уровня сложности. В каждой локации было подобрано оптимальное решение для того, чтобы жители могли находиться в зоне стабильного покрытия сети. Мы проделали большую работу для того, чтобы тысячи людей получили доступ к услугам связи, без которых трудно представить современную жизнь. Сейчас в селах и хуторах, где уже реализована программа, есть возможность пользоваться любыми полезными сервисами, общаться или учиться онлайн, совершать покупки. Уверен, что это очень важная задача, решение которой заметно и положительно влияет на качество жизни людей».