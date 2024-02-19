В Ростове на 6 лет осудили судью Захарчевского, по вине которого погиб велосипедист

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В 2020 году фигурант ехал на внедорожнике в Краснодаре и сбил велосипедиста Данила Юханова. Молодой человек погиб от полученных травм, а сам судья покинул место происшествия.
По факту случившегося возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор.
«Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии-поселении по статье 264 УК РФ. От наказания в виде штрафа по статье 125 УК РФ освобожден в связи с истечением срока давности», — сообщили сейчас в пресс-службе.
Напомним, решение рассматривать дело Захарчевского в Ростове было принято Верховным судом РФ, который поддержал мнение прокуратуры. При этом сам обвиняемый хотел, чтобы процесс проходил на Ставрополье, но потерпевшие оказались против.
Сам Захарчевский был судьей Краснодарского краевого суда.