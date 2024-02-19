В Ростове прошел показ документального фильма «Шиба»

Фильм рассказывает об уроженце Донецка, который в 2014 году участвовал в боях на Донбассе. В ходе одного из боев он потерял обе ноги, но не возможность ходить. Сражаться за малую Родину мужчина продолжил в спорте. Владислав Шинкарь стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию.