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В Ростове прошел показ документального фильма «Шиба»

В Ростове прошел показ документального фильма «Шиба»

19 февраля 2024, 07:34
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове прошел показ документального фильма «Шиба»
В Ростове-на-Дону 16 февраля в Доме Кино состоялся первый публичный показ документального фильма «Шиба», жизнеутверждающей картины об истории раненого бойца Владислава Шинкаря, который из-за ранения потерял ноги, но не возможность ходить.

Перед показом зрителей поприветствовала креативный продюсер проекта Анастасия Николаева. Следующие 42 минуты погрузили ростовчан в атмосферу одного дня, который они провели вместе с Шибой — Владиславом Шинкарем.

Фильм рассказывает об уроженце Донецка, который в 2014 году участвовал в боях на Донбассе. В ходе одного из боев он потерял обе ноги, но не возможность ходить. Сражаться за малую Родину мужчина продолжил в спорте. Владислав Шинкарь стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию.

Фильм рассказывает об уроженце Донецка, который в 2014 году участвовал в боях на Донбассе.Фильм рассказывает об уроженце Донецка, который в 2014 году участвовал в боях на Донбассе.
Фильм рассказывает об уроженце Донецка, который в 2014 году участвовал в боях на Донбассе.
Фото: rostovgazeta.ru
Исповедь ополченца: онлайн-премьера документального фильма «Шиба» на rostovgazeta.ru
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Документальный фильм стал причиной бурных обсуждений среди зрителей.

«Это герой нашего времени. Наши дети должны ориентироваться на подлинных героев, а не на вымышленных, из комиксов и каких-то западных начал», — отметил руководитель регионального отделения Союза отцов России Юлиан Борохов.

Документальный фильм создан при поддержке медиахолдинга 1MI и Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее RostovGazeta писала о том, что зрители оставили отзывы о фильме «Лед 3».

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