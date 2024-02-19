В Ростове прошел показ документального фильма «Шиба»

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Перед показом зрителей поприветствовала креативный продюсер проекта Анастасия Николаева. Следующие 42 минуты погрузили ростовчан в атмосферу одного дня, который они провели вместе с Шибой — Владиславом Шинкарем.
Фильм рассказывает об уроженце Донецка, который в 2014 году участвовал в боях на Донбассе. В ходе одного из боев он потерял обе ноги, но не возможность ходить. Сражаться за малую Родину мужчина продолжил в спорте. Владислав Шинкарь стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию.
Документальный фильм стал причиной бурных обсуждений среди зрителей.
«Это герой нашего времени. Наши дети должны ориентироваться на подлинных героев, а не на вымышленных, из комиксов и каких-то западных начал», — отметил руководитель регионального отделения Союза отцов России Юлиан Борохов.
Документальный фильм создан при поддержке медиахолдинга 1MI и Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее RostovGazeta писала о том, что зрители оставили отзывы о фильме «Лед 3».