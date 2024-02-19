В Ростове закрывают двери для журналистов, пока на рок-концерте дерутся за места

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Ростове прошел концерт рок-исполнителя Глеба Самойлова. Выступление приурочено к юбилею группы «Агата Кристи».
Мероприятие не обошлось без скандала. 1рнд сообщил, что изначально концерт хотели провести на «Кроп Арене», однако из-за ее закрытия выступление перенесли в клуб «Мед».
Там оказалось гораздо меньше места. Люди толпились на входе. Там произошла драка между посетителями. Некоторые из фанатов попросили вернуть деньги за билеты.
Уточняется, что организаторы в ситуацию никак не вмешивались и не пытались успокоить зрителей. Сам клуб также снял с себя ответственность.
О пострадавших в результате драки не сообщается. Официально об инциденте не сообщалось.
В эфир вышел выпуск передачи «Мужские/Женское» на «Первом канале». Он был посвящен истории рухнувшего в Ростове дома на Нариманова, 73/3.
Журналисты федерального канала пригласили на эфир пострадавших жильцов, а также заранее съездили в Ростов, чтобы снять дом и пообщаться с представителями администрации города.
Однако в здание городской управы их не пустили. К журналистам вышел замглавы администрации Александр Новицкий. Он отказался от имени властей принимать участие в шоу-программе. Самого представителя Первого канала внутрь не пустили, сославшись на пропускной режим. Сотрудники охранного предприятия вытолкали журналиста, угрожая применить к нему спецсредства.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему судье Юрию Захарчевскому из Краснодарского края. Он стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП. Захарчевский четыре года назад на своем внедорожнике сбил велосипедиста Данила Юханова. Судья успел уехать с места аварии, а молодой человек попал в больницу. Через четыре месяца парень скончался от последствий травм.
Дело решили рассматривать не в Краснодаре, где Захарчевский имел связи как бывший краевой судья, а в Ростове-на-Дону. Сам подсудимый требовал провести рассмотрение дела на Ставрополье, однако потерпевшая сторона оказалась против.
В конечном итоге суд признал Захарчевского виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении.