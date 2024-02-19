В Ростове закрывают двери для журналистов, пока на рок-концерте дерутся за места

В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему судье Юрию Захарчевскому из Краснодарского края. Он стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП. Захарчевский четыре года назад на своем внедорожнике сбил велосипедиста Данила Юханова. Судья успел уехать с места аварии, а молодой человек попал в больницу. Через четыре месяца парень скончался от последствий травм.