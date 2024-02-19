Власти Ростовской области ответили на вопрос о звуке взрыва

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В этот день жители нескольких городов услышали звук, который они посчитали похожим на взрыв. Пользователи в соцсетях начали выдвигать различные версии случившегося, в том числе работу систем ПВО и переход самолета на сверхзвук.
«По данным диспетчерских служб экстренного реагирования, происшествий не зафиксировано. Так же по данным военных, ПВО не работало», — прокомментировали сейчас власти региона.
При этом люди рассказывают, что у них дрожали стекла от мощного грохота.
Ранее губернатор региона Василий Голубев раскрыл, что удалось сбить системе ПВО 16 февраля.
До этого появились подробности о сбитом беспилотнике в донском регионе.