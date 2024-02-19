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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

Власти Ростовской области ответили на вопрос о звуке взрыва

Власти Ростовской области ответили на вопрос о звуке взрыва

19 февраля 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
Власти Ростовской области ответили на вопрос о звуке взрыва

Власти Ростовской области опровергли слухи о возможной работе ПВО

В Ростовской области в понедельник, 19 февраля, не срабатывала система ПВО, заявили в облправительстве.

В этот день жители нескольких городов услышали звук, который они посчитали похожим на взрыв. Пользователи в соцсетях начали выдвигать различные версии случившегося, в том числе работу систем ПВО и переход самолета на сверхзвук.

«По данным диспетчерских служб экстренного реагирования, происшествий не зафиксировано. Так же по данным военных, ПВО не работало», — прокомментировали сейчас власти региона.

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При этом люди рассказывают, что у них дрожали стекла от мощного грохота.

Ранее губернатор региона Василий Голубев раскрыл, что удалось сбить системе ПВО 16 февраля.

До этого появились подробности о сбитом беспилотнике в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрыв#Соцсети#Происшествия
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