Власти запретили митинг в Ростове, запланированный на 23 февраля

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Администрация Октябрьского района Ростова отозвала свое согласие на ранее согласованный на площади Ленина митинг. Он был запланирован на пятницу, 23 февраля.
Изначально в телеграм-каналах стали распространять информацию, что мероприятие будет посвящено проблемам аварийных домов в Ростове. Однако городские власти это сообщение опровергли, уточнив, что в администрацию Октябрьского района поступило заявление от одной из партий по поводу проведения митинга в честь 106-й годовщины со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Позднее занимавшиеся организацией мероприятия представители партии заявили, что на нем будут выступать в поддержку боевых действий на Украине, а также рассказывать о предвыборной программе кандидата в президенты Николая Харитонова.
Организаторы митинга указывали, что на него придет примерно 300 человек. Однако после новостных заметок о мероприятии чиновники посчитали, что его посетит куда больше народа.
«Большое несанкционированное скопление граждан может привести к нарушениям общественного порядка и росту социальной напряжённости, что ставит под угрозу безопасность жителей города», — подытожила администрация Октябрьского района в ответе, опубликованном партией.
Официальных заявлений об отмене мероприятия со стороны городских властей не поступало.
Ранее власти Ростова опровергли заявления о согласованном митинге жильцов с Нариманова.