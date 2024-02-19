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Митинг, запланированный в Ростове на площади Ленина 23 февраля, попал под запрет

Власти запретили митинг в Ростове, запланированный на 23 февраля

19 февраля 2024, 16:15
Фото: 1MI
Митинг, запланированный в Ростове на площади Ленина 23 февраля, попал под запрет
Митинг, запланированный в Ростове на площади Ленина 23 февраля, попал под запрет, рассказали его организаторы из регионального отделения одной из политических партий.

Администрация Октябрьского района Ростова отозвала свое согласие на ранее согласованный на площади Ленина митинг. Он был запланирован на пятницу, 23 февраля.

Изначально в телеграм-каналах стали распространять информацию, что мероприятие будет посвящено проблемам аварийных домов в Ростове. Однако городские власти это сообщение опровергли, уточнив, что в администрацию Октябрьского района поступило заявление от одной из партий по поводу проведения митинга в честь 106-й годовщины со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Позднее занимавшиеся организацией мероприятия представители партии заявили, что на нем будут выступать в поддержку боевых действий на Украине, а также рассказывать о предвыборной программе кандидата в президенты Николая Харитонова.

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Организаторы митинга указывали, что на него придет примерно 300 человек. Однако после новостных заметок о мероприятии чиновники посчитали, что его посетит куда больше народа.

«Большое несанкционированное скопление граждан может привести к нарушениям общественного порядка и росту социальной напряжённости, что ставит под угрозу безопасность жителей города», — подытожила администрация Октябрьского района в ответе, опубликованном партией.

Официальных заявлений об отмене мероприятия со стороны городских властей не поступало.

Ранее власти Ростова опровергли заявления о согласованном митинге жильцов с Нариманова.

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