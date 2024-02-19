Власти запретили митинг в Ростове, запланированный на 23 февраля

Изначально в телеграм-каналах стали распространять информацию, что мероприятие будет посвящено проблемам аварийных домов в Ростове. Однако городские власти это сообщение опровергли, уточнив, что в администрацию Октябрьского района поступило заявление от одной из партий по поводу проведения митинга в честь 106-й годовщины со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии