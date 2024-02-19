Жители Ростовской области из затопленных территорий сами расчистили русло канала

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Местные жители самостоятельно устроили субботник, чтобы спасти свои территории. Они рассказали 1Rnd, что в течение двух недель у них затоплены подвалы домов, из-за чего им самим пришлось принимать меры.
Они надели защитную одежду и резиновую обувь, взяли лопаты, после приступили к очистке территории от веток и мусора. Кроме того, они наняли бульдозер, закупили трубы, нашли сварщика.
В результате, вода начала постепенно сходить из подвалов домов. Издание пишет, что другой помощи люди не дождались.
Ранее Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации 17 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.