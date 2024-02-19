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Жители Ростовской области из затопленных территорий сами расчистили русло канала

Жители Ростовской области из затопленных территорий сами расчистили русло канала

19 февраля 2024, 05:46
Фото: 1MI
Жители садовых товариществ в Ростовской области, которые подтопило за последнее время, самостоятельно расчистили русло дренажного канала, сообщают СМИ.

Местные жители самостоятельно устроили субботник, чтобы спасти свои территории. Они рассказали 1Rnd, что в течение двух недель у них затоплены подвалы домов, из-за чего им самим пришлось принимать меры.

Они надели защитную одежду и резиновую обувь, взяли лопаты, после приступили к очистке территории от веток и мусора. Кроме того, они наняли бульдозер, закупили трубы, нашли сварщика.

Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации
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В результате, вода начала постепенно сходить из подвалов домов. Издание пишет, что другой помощи люди не дождались.

Ранее Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации 17 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Подтопление#Субботник#Дренажный канал
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