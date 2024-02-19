Журналиста Первого канала не пустили в здание администрации Ростова

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Эта история началась с обрушившегося здания общежития на улице Нариманова, что вызвало широкий общественный резонанс. Людям приходилось выбегать из дома в экстренном порядке, а некоторые даже оставили внутри своих животных. Утром 28 января часть дома обрушилась.
После этого журналисты федеральной программы «Мужское/Женское» прибыли в Ростов, чтобы снять сюжет на эту тему. Они пытались попасть в администрацию города, но их не пустили.
В передаче показали замглавы администрации Александра Новицкого, заявившего, что сотрудники не будут принимать участие в шоу-программах. После этого он отказался пропускать журналиста, сославшись на пропускной режим.
Представитель СМИ все равно попытался зайти, но его остановили сотрудники охранного предприятия и угрожали применить спецсредства. Все это показали в шоу «Мужское/ Женское», а далее участники обсудили произошедшее.
В эфире программы выступила депутат гордумы Наталья Оськина и заявила, что один из охранников, который был на видео, не пускал ее ранее на заседание.