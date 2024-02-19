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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

На Первом канале показали, как охрана не пускала журналистов в здание мэрии Ростова

Журналиста Первого канала не пустили в здание администрации Ростова

19 февраля 2024, 12:32
Фото: rostovgazeta.ru
На Первом канале показали, как охрана не пускала журналистов в здание мэрии Ростова
В Ростове-на-Дону сотрудники охранного предприятия не пустили журналистов в здании администрации города, видео с этим моментом показали на Первом канале.

Эта история началась с обрушившегося здания общежития на улице Нариманова, что вызвало широкий общественный резонанс. Людям приходилось выбегать из дома в экстренном порядке, а некоторые даже оставили внутри своих животных. Утром 28 января часть дома обрушилась.

После этого журналисты федеральной программы «Мужское/Женское» прибыли в Ростов, чтобы снять сюжет на эту тему. Они пытались попасть в администрацию города, но их не пустили.

Первый канал покажет программу про ростовский дом на Нариманова 19 февраля
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На Первом канале показали, как охрана не пускала журналистов в здание мэрии Ростова
Видео: 1тв.ру

В передаче показали замглавы администрации Александра Новицкого, заявившего, что сотрудники не будут принимать участие в шоу-программах. После этого он отказался пропускать журналиста, сославшись на пропускной режим.

Представитель СМИ все равно попытался зайти, но его остановили сотрудники охранного предприятия и угрожали применить спецсредства. Все это показали в шоу «Мужское/ Женское», а далее участники обсудили произошедшее.

В эфире программы выступила депутат гордумы Наталья Оськина и заявила, что один из охранников, который был на видео, не пускал ее ранее на заседание.

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Администрация города#Журналисты#Охрана#Первый канал#Мужское/Женское
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