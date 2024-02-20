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Алексей Логвиненко похвастался рекордно низкой безработицей в Ростове

Алексей Логвиненко похвастался рекордно низкой безработицей в Ростове

20 февраля 2024, 07:42
Фото: rostov-gorod.ru
Алексей Логвиненко похвастался рекордно низкой безработицей в Ростове
Уровень безработицы в Ростове составляет лишь 0,2%, заверил во время ежегодного отчета о своей работе глава городской управы Алексей Логвиненко.

Показатель безработицы в Ростове сейчас оказался самым низким за последние 20 лет. В прошлом году уровень безработицы снизился еще в полтора раза, достигнув отметки в 0,2%.

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Власти насчитали 1 169 человек, состоящих на учете по безработице. Их число сократилось в 1,7 раза год к году. Таким образом, Ростов занял третье место среди других городов-миллионников страны по наименьшему числу безработных.

Ранее эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в текущем году.

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