Алексей Логвиненко похвастался рекордно низкой безработицей в Ростове

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Показатель безработицы в Ростове сейчас оказался самым низким за последние 20 лет. В прошлом году уровень безработицы снизился еще в полтора раза, достигнув отметки в 0,2%.
Власти насчитали 1 169 человек, состоящих на учете по безработице. Их число сократилось в 1,7 раза год к году. Таким образом, Ростов занял третье место среди других городов-миллионников страны по наименьшему числу безработных.
Ранее эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в текущем году.