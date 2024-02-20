Бастрыкин затребовал отчет о доме на Нариманова в Ростове после эфира Первого канала

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 06:10
Напомним, что в городе частично обрушилось здание на улице Нариманова, а людям пришлось экстренно выбегать из своих квартир. Тогда по статье о халатности возбудили уголовное дело.
После этого на Первом канале показали передачу на эту тему, в которой люди пожаловались на условия проживания в маневренном фонде. Кроме того, ростовчане опасаются, что могут рухнуть и другие аварийные дома.
«По данным фактам проводятся доследственные проверки. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и проверочных мероприятий», — уточнили в Следкоме.
Ранее стало известно, что власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.