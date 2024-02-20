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Published Сегодня, 05:02

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Бастрыкин заинтересовался проблемой с частично рухнувшим домом в Ростове

Бастрыкин затребовал отчет о доме на Нариманова в Ростове после эфира Первого канала

20 февраля 2024, 05:02
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался проблемой с частично рухнувшим домом в Ростове

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с обрушением дома в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном УСКР.

Напомним, что в городе частично обрушилось здание на улице Нариманова, а людям пришлось экстренно выбегать из своих квартир. Тогда по статье о халатности возбудили уголовное дело.

После этого на Первом канале показали передачу на эту тему, в которой люди пожаловались на условия проживания в маневренном фонде. Кроме того, ростовчане опасаются, что могут рухнуть и другие аварийные дома.

Бастрыкин поручил завести дело после преследования школьниц в Ростове-на-Дону
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«По данным фактам проводятся доследственные проверки. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и проверочных мероприятий», — уточнили в Следкоме.

Ранее стало известно, что власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Аварийные дома#Уголовное дело#Бастрыкин#Расследование#СКР
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